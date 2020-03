Discord augmente ses limites de diffusion en direct à cause du coronavirus

Les fonctionnalités de streaming et de partage d’écran Go Live de Discord ont normalement une limite de 10 utilisateurs, mais pour les «prochains mois», ce nombre passera à 50 pour accueillir les personnes qui souhaitent «rester en contact» (ou faire du travail / des devoirs) tout en sous arrêt du coronavirus.

La société a annoncé l’augmentation plus tôt dans la journée, affirmant qu’elle durera “tant qu’elle sera la plus nécessaire”.

Dans une déclaration plus complète écrite sur le blog de Discord, le fondateur Jason Citron écrit:

Nous suivons l’actualité de COVID-19 aussi étroitement que vous, et nos pensées vont à ceux qui ont été touchés. Nous savons également que de nombreuses personnes qui ne sont pas directement touchées par le virus ont encore vu leur vie perturbée, notamment des fermetures d’écoles, des rassemblements communautaires annulés et des petites entreprises qui peinent à assurer le bon fonctionnement de leurs opérations.

Nous avons entendu beaucoup d’entre vous au cours des dernières semaines. Les gens – en particulier dans les régions plus durement touchées par COVID-19 – utilisent déjà Discord pour rester en contact et garder le rythme de leur vie quotidienne, de suivre des cours à distance au travail à domicile.

Nous voulions trouver un moyen d’aider, donc nous augmentons temporairement la limite de Go Live à 50 personnes à la fois, contre 10. Go Live est gratuit et permet aux gens de diffuser en privé ou de partager des applications à partir d’un ordinateur à partir d’un ordinateur tout en d’autres regardent sur n’importe quel appareil – pour que les enseignants puissent diriger une classe, les collègues peuvent collaborer et les groupes peuvent toujours se rencontrer. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de démarrer avec Go Live ici.

Alors que nous avons créé Discord pour rassembler les gens autour des jeux, nous sommes ravis que beaucoup d’entre vous l’utilisent de nombreuses manières différentes. Nous maintiendrons la limite maximale d’utilisateurs aussi longtemps que cela sera absolument nécessaire – nous espérons que cela rendra la vie des gens un peu plus facile et un peu moins stressante au quotidien.

Enfin, étant donné que nous anticipons une augmentation de la demande de Go Live, nous espérons que vous serez patient si vous rencontrez des problèmes de performances.

Très cool, Discord.

.