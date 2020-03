Discord étend temporairement ses services pour aider pendant la crise des coronavirus

Il n’est pas exclu que les améliorations de capacité finiront par être prolongées en permanence.

Discorde, l’application de chat préférée des joueurs, a publié la semaine dernière une déclaration sur Twitter couvrant la crise des coronavirus. Normalement, nous nous attendrions à l’annonce d’une sorte de limitation ou de changement de plans dans une telle situation, mais les intentions de l’entreprise sont tout à fait opposées: elles sontaugmentation de la capacitéde ses services pour soutenir les utilisateurs qui utilisent l’application.

“En raison de COVID-19, nous allons augmenter les limites deFonctionnalités de relais et de partage d’écran10 à 50 au cours des prochains mois “Nous pouvons lire le 11 mars.” Nous savons que beaucoup d’entre vous dans le monde utilisent Discord pour rester en contact et faire des tâches quotidiennes comme travailler ou suivre des cours. Nous voulons vous faciliter un peu la vie. “

Cinq jours plus tard, le compte réécrit: “Nous avons augmenté notre capacité globale de plus de 20% pour vous assurer que vous pouvezécrire, parler et diffuser en douceur. Beaucoup d’entre vous utilisent Discord pour communiquer avec leurs amis et leurs proches dès maintenant, et nous continuerons à surveiller et à évoluer[nuestros servicios]pour continuer. “

Dans les commentaires de ce dernier tweet, un suiveur demande que ces changements deviennentpermanentfaciliter la communication au-delà des semaines et des mois à venir, à laquelle il est répondu sans promesse que ce souhait pourrait être exaucé à l’avenir s’il existe des ressources pour le rendre possible.

