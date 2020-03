Discord fait des ajustements pour aider les travailleurs à domicile à cause du coronavirus

12 mars 2020 – 10h02

L’application de communication Discord a augmenté la limite de ses fonctionnalités de streaming et de partage d’écran afin d’aider les personnes travaillant à domicile.

Sur Twitter, la firme a déclaré que ces fonctionnalités permettraient à 50 personnes d’utiliser le streaming et le partage d’écran Go Live à partir de sa normale de 10. Cette augmentation est temporaire pour les prochains mois.

Cela est dû à un nombre accru de personnes qui travaillent à domicile en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

«Nous savons que beaucoup d’entre vous dans le monde utilisent actuellement Discord pour rester en contact et effectuer des tâches quotidiennes, du suivi des cours au travail à domicile», indique la mise à jour.

“Nous voulons aider à rendre votre monde un peu moins stressant. Nous allons maintenir cette limite pendant qu’elle est la plus critique.”

