Dishonored est en train de devenir un RPG de table

Le titre Action-aventure de Bethesda Dishonored sera transformé en un RPG de table.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous), la société britannique RPG, les miniatures et la société de jeux de société Modiphius concevront le nouveau jeu.

“Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer que nous concevons le jeu #Dishonored 2d20 #rpg basé sur la série de jeux vidéo primée BAFTA par @ArkaneStudios et en partenariat avec @Bethesda”, a déclaré Modiphius.

Nathan Dowdell – connu pour Star Trek Adventures et Conan: Adventures in an Age Undreamed Of – écrira le livre des règles. Il met un accent particulier sur la narration rapide. L’équipe derrière le jeu de société est dirigée par Federico Sohns – connu pour Nibiru RPG.

Le jeu sortira dans un livre relié de 300 pages, il contiendra des cartes, des dés et “d’autres accessoires à ajouter à l’expérience”

Selon le site Web de Modiphius, le livre comprendra:

Une introduction à l’Empire des îles, et un regard en profondeur sur son histoire, son peuple et les luttes auxquelles ils sont confrontés.Un guide étape par étape pour jouer le rôle des protagonistes: des assassins sinistres et des criminels robustes à intrépides explorateurs et fidèles stoïques de la couronne.Une multitude d’antagonistes et une myriade de crochets d’histoires différentes pour vous inspirer, des terres froides et dures de la Tyvia au Karnaca ensoleillé.Insight sur la nature étrange du Vide, ainsi que des règles pour exploiter sa réalité – “The Oil Trail”, une mini-campagne en quatre actes qui sert d’introduction parfaite à la ville de Dunwall.Une édition narrative simplifiée du système de jeu Modiphius 2d20.

En 2018, il a été confirmé par le designer principal d’Arkane, Ricardo Bare, que la série Dishonored serait mise sur l’étagère pendant un certain temps. Cependant, le studio examine le potentiel multijoueur pour les futurs jeux.

