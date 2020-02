Disjonction, un RPG d’action et furtif en route vers Nintendo Switch

Le développeur Ape Tribe Games et l’éditeur Sold Out Sales Marketing Ltd, connus pour avoir participé à la publication de Big Crown: Shodown, ont annoncé leur intention d’apporter leur premier jeu au catalogue de la console hybride, il s’agit de Disjonction, une combinaison de RPG d’action et jeu furtif quelque chose d’esthétique futuriste sombre qui prévoit d’atterrir un jour ou l’autre été 2020. Cependant, il prévoit de faire une apparition lors de la foire indépendante PAX East cette année, entre le 27 février et le 1er mars; En attendant, sa bande-annonce de présentation nous met un peu au courant de ce qui nous attend dans ce titre:

Disjonction de la bande-annonce (Nintendo Switch eShop)

Situé dans le monde souterrain dystopique d’une ville presque futuriste de New York, Disjunction est un jeu de rôle d’action furtif et cyberpunk pour un joueur qui suit les récits entrelacés de trois personnages tout en dévoilant un mystère qui changera le destin de leur ville. Un jeu de rôle classique avec des mécanismes d’action furtifs et une histoire réactive dans laquelle vos choix ont de réelles conséquences, ce titre offre aux joueurs la liberté d’adopter l’approche de jeu qui convient à leur style de jeu: franchir des niveaux dans un combat rapide et brutal ou se faufiler dans des rencontres pour éviter la confrontation

Caractéristiques clés:

-Nous pouvons jouer de la manière qui convient à votre style, soit en glissant comme des ombres à travers les niveaux, soit en attaquant par l’avant.

-Plus de 30 niveaux avec des graphiques dessinés à la main de structure non linéaire.

-Trois personnages jouables, chacun avec des capacités individuelles, des mises à jour cybernétiques et des talents pour personnaliser votre style de jeu.

-Une histoire réactive où les choix du joueur ont de réelles conséquences.

– Environnements et personnages de style Pixelart.

