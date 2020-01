Disney Bambi Remake à venir en utilisant la technologie réaliste King Lion

Bambi peut obtenir un redémarrage moderne de Disney. Image: Disney

C’est une nouvelle année mais les choses sont toujours les mêmes en ce qui concerne le catalogue de films classiques de Disney. Après une année qui a vu les remakes d’Aladdin et du Roi Lion devenir des milliards de dollars de succès, il est logique que la tendance se poursuive. Et le prochain sur la liste est Bambi.

Le Hollywood Reporter dit que Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser) ont été embauchées pour écrire le scénario d’un remake du classique animé de 1942. On s’attend à ce que les cinéastes utilisent une technologie similaire à The Jungle Book et The Lion King pour donner vie au cerf et à ses amis. Donc, même si ce n’est pas du “live-action” en soi, il sera conçu de cette façon. Le commerce rapporte également que tout le monde sait que Bambi n’est pas une aventure radicale dans le moule du Roi Lion et que le but ne sera pas de le faire. Ce sera juste ce qu’il était: un conte doux, mais finalement déchirant, d’un cerf qui grandit.

Si le script ne fait que commencer maintenant, un remake de Bambi est encore loin. La prochaine étape pour Disney en termes de remakes animés est Mulan, qui ouvrira en mars, suivi de la spin-off de 101 Dalmations Cruella l’été prochain. Ceux-ci sont susceptibles d’être suivis de remakes de The Little Mermaid et Peter Pan, puis de nombreux autres projets en développement (tels que The Hunchback of Notre Dame, Pinocchio, etc.). fin de sitôt … sauf peut-être lorsque Disney a complètement épuisé son catalogue arrière.

