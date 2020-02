Disney ne voulait pas que Sora entre dans Super Smash Bros.Ultimate

Il y a quelques semaines depuis que Nintendo a diffusé cette émission avec Masahiro Sakurai où il a annoncé le cinquième combattant DLC du Super Smash Bros.Ultimate Fighter Pass, Byleth, de Fire Emblem: Three Houses (Bien que nous ayons déjà vu à quel point le père de ce jeu de combat n’est pas très à l’aise pour mettre autant de personnages dans la saga de stratégie …). En tout cas, pour beaucoup, c’était décevant, entre autres, parce que l’un des combattants les plus recherchés est Sora, protagoniste de Kingdom Hearts. Cependant, un journaliste de renom a lancé une rumeur intéressante qui tourne comme de la poudre à canon.

Sur la chaîne YouTube Kinda Funny Games, une vidéo a récemment été publiée dans laquelle le journaliste Imran Khan, qui était rédacteur en chef du magazine Game Informer, dit que Nintendo souhaitait intégrer Sora en tant que combattant et a commencé à parler à Disney pour y parvenir, mais la division japonaise de ce dernier n’était pas intéressée par l’accord et, finalement, Il a refusé de prêter au protagoniste de Kingdom Hearts, évitant ainsi l’un des croisements les plus fous que nous ayons vus depuis longtemps. Nous laissons cette vidéo ici!

Ce n’est rien de plus qu’une rumeur et ce n’est pas une information officielle, mais, bien sûr, cela donne ce qu’il faut penser. Qu’en penses-tu? Est-ce vraiment un truc Disney? Souhaitez-vous que Sora rejoigne enfin la formation de l’équipe Super Smash Bros.Ultimate?

