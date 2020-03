Disney retarde Mulan, trois autres films, à la dernière minute en raison d’un coronavirus

En plus de fermer Disneyland, le géant du divertissement a annoncé jeudi qu’il retarderait trois de ses prochains films, dont Mulan, en raison de COVID-19 (coronavirus).

Mulan devait auparavant sortir dans les salles le 27 mars, mais il a maintenant été retardé. De plus, Disney retarde le film de super-héros New Mutants (qui devait sortir le 3 avril) et repousse également le film de Guillermo Del Toro Antlers (attendu le 17 avril).

Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter. Les nouvelles dates de sortie de ces films n’ont pas été annoncées.

Le retard de ces films Disney suit la nouvelle d’Universal selon laquelle il retardait Fast & Furious 9 d’une année entière en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Dans le monde du jeu vidéo, la conférence des développeurs de jeux de ce mois-ci a été reportée, tandis que l’E3 2020 a été entièrement annulé.