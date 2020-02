Disney révèle sa nouvelle attraction étonnante Star Wars

Dans la vie, il n’y a pas de “suffisamment de Star Wars” et les décennies de validité que la franchise présume montrent clairement que les générations passent et que la légion de fans grandit de plus en plus. Beaucoup ont toujours imaginé ce que ce serait de vivre dans un monde d’interconnexions spatiales et de technologies avancées telles que celle présentée par les films et Disney a pris soin d’en faire une réalité peu à peu. Cependant, tout n’est pas dit et en 2021, l’entreprise inaugurera son nouveau complexe inspiré de Star Wars.

Récemment, Disney a ouvert le site officiel de Star Wars: Galactic Starcruiser, un complexe de vacances dont le concept tourne autour de l’expérience définitive de la franchise, ce qui signifie que tout, absolument tout, aura à voir avec les mondes que nous avons vus dans différentes livraisons cinéma, télévision et jeux vidéo. Ce complexe, dont l’ouverture est prévue en 2021, offrira une aventure immersive de 2 nuits et tout commencera avec l’arrivée des visiteurs aux capsules de lancement, qui simuleront un décollage spatial en vue du Halcyon, une croisière intergalactique qui les attend.

Déjà dans le Halcyon, l’hôtel lui-même, les visiteurs peuvent vivre toutes sortes d’expériences liées à Star Wars, de la coexistence dans l’atrium avec l’équipage et les personnages de la franchise, aux salles d’activités, où ils attendent une formation Avec sabres laser.

De même, la croisière et ses chambres auront des fenêtres qui afficheront une vue spatiale dans laquelle, à titre de simulation, les visiteurs pourront voir toutes sortes de planètes, de navires et même des affrontements. D’autre part, l’expérience Star Wars: Galactic Starcruiser comprendra une visite de la planète Batuu.

Qu’en est-il du plan de Disney pour faire passer l’expérience Star Wars au niveau supérieur?

