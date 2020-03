Disney World et Disneyland seront fermés plus longtemps que prévu

Il y a deux semaines, Disney a annoncé qu’ils fermeraient Disneyland Californie pendant tout le mois, en raison de la crise des coronavirus. Il était prévu que pendant ces jours le parc serait déjà rouvert, mais en raison des circonstances, les deux Disneyland comme Disney world ils resteront fermés plus longtemps.

Par une déclaration, l’entreprise a déclaré ce qui suit:

“Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude concernant les impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos invités et de notre personnel restent la priorité numéro un de The Walt Disney Company. En raison de cette pandémie sans précédent et conformément aux directives établies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

La Walt Disney Company paie ses employés depuis la fermeture des parcs, et en raison de cette crise complexe, nous avons décidé d’étendre le paiement à l’ensemble de notre personnel jusqu’au 18 avril. »

Même si Disney a décidé de rouvrir ses parcs en Floride et CalifornieIl y a d’autres facteurs qui auraient rendu cela impossible. Buddy Dyermaire de Orlando, avait précédemment établi un mandat de «rester à la maison» pour lutter contre la pandémie qui se poursuivra jusqu’au 9 avril et interdit les réunions de masse. De même, dans Les anges Une mesure similaire a également été appliquée pour inciter ses résidents à rester chez eux jusqu’au 19 avril.

Via: Bande dessinée

