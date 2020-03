Disneyland California ferme ses portes en raison d’un coronavirus

Le coronavirus fait une autre victime, car Disney vient d’annoncer que Parc Disneyland et Disney California Adventure Ils fermeront leurs portes en raison de cette épidémie infectieuse. Pour le moment, la société a déclaré qu’elle resterait fermée jusqu’à la fin du mois, mais tout cela pourrait changer avec la crise du COVID-19.

La société a partagé les nouvelles via Twitter:

“Bien qu’aucun cas de COVID-19 n’ait été signalé à Disneyland Resort, après avoir soigneusement examiné les directives du décret exécutif du gouverneur de Californie et dans le meilleur intérêt de nos employés et invités, nous fermerons Disneyland Park et Disney California Adventure, en commençant du matin du 14 mars à la fin du mois. Les hôtels Disneyland Resort resteront ouverts jusqu’au lundi 16 mars afin de donner à nos clients le temps de faire les ajustements de voyage nécessaires; Le centre-ville de Disney restera ouvert. Nous surveillerons la situation et suivrons les conseils et les directives des fonctionnaires fédéraux et des États et des agences de santé. Disney continuera de payer son personnel pendant cette période.

Disneyland Resort travaillera avec vos invités qui souhaitent modifier ou annuler leurs visites, et remboursera tous ceux qui ont réservé pendant cette période de fermeture. Nous prévoyons un volume élevé d’appels au cours des prochains jours et apprécions la patience de nos clients alors que nous travaillons pour répondre à toutes leurs préoccupations. »

Pour l’instant, on ne sait pas si Disney World à Orlando, Floride, se clôturera également en réponse à cette pandémie.

