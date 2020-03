Disneyland et Disney World prolongent leurs fermetures indéfiniment

Alors que la pandémie de COVID-19 (coronavirus) se poursuit, les entreprises sont obligées de revoir les dates de leur réouverture. Pour Disney, cela signifie que ses parcs à thème aux États-Unis – Disneyland et Disney World – n’accueilleront pas les visiteurs d’ici la fin du mois, comme prévu initialement.

Dans une nouvelle déclaration, la société a déclaré: “Bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitude quant aux impacts de COVID-19, la sécurité et le bien-être de nos clients et employés restent la priorité absolue de la Walt Disney Company. pandémie sans précédent et conformément aux directives fournies par les experts de la santé et les représentants du gouvernement, Disneyland Resort et Walt Disney World Resort resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. “

De plus, Disney a abordé le statut de ses employés, car les parcs et les complexes hôteliers restent fermés. “La Walt Disney Company a payé ses membres de la distribution depuis la fermeture des parcs, et à la lumière de cette crise continue et de plus en plus complexe, nous avons pris la décision de prolonger le paiement horaire des parcs et des centres de villégiature jusqu’au 18 avril”, indique le communiqué. lis.

Les parcs à thème de Disney dans le monde restent fermés alors que la situation des coronavirus continue d’évoluer. Cependant, Shanghai Disney Resort a annoncé son intention d’ouvrir un nombre limité de magasins, restaurants et “expériences de loisirs” disponibles dans les zones de villégiature en dehors de Shanghai Disneyland. Pendant ce temps, Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea ont vu leur date potentielle de réouverture repoussée au “20 avril ou au-delà”.

La nouvelle des fermetures prolongées de Disney fait suite à Universal Studios annonçant que ses parcs en Californie et en Floride resteraient fermés jusqu’au 19 avril au moins.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Disney Plus: 9 superbes films des années 80 à regarder