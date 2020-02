Disney’s Frozen 2: 8 scènes supprimées du Blu-ray Home Release

Montre toi.

Frozen II continue les aventures d’Elsa, Anna, Olaf, Kristoff et Sven. Cela aurait pu facilement être un encaissement cynique, où le personnage principal régresse et apprend la même leçon qu’elle a fait dans le film précédent. Mais Frozen II fait des efforts pour faire avancer les arcs de personnage d’Elsa et Anna – pour défier les sœurs d’une manière qui n’a jamais été testée auparavant.

Dans ce film, nous apprenons d’où viennent les pouvoirs de glace d’Elsa. Et il n’y a pas d’antagoniste traditionnel; la seule personne qui pourrait légitimement être considérée comme un méchant est morte depuis longtemps. Il s’agit plutôt d’un film sur la façon de traiter les péchés du passé – de réparer les torts du passé, même si cela se fait au détriment de soi-même.

La version numérique de Frozen II est actuellement disponible, mais si vous êtes simplement curieux de savoir quelles fonctionnalités spéciales et scènes supprimées viennent avec, nous avons le récapitulatif pour vous ici .. Assurez-vous d’acheter la version numérique avec “Plus Bonus Content , “plutôt que la version standard à nu; sur Amazon Prime, les deux éditions coûtent exactement le même montant.