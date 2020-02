Disney’s Frozen 2: scènes supprimées du Blu-ray Home Release

Montre toi.

Le dernier film d’animation de Disney, Frozen 2, poursuit les aventures de vos personnages préférés d’Elsa et Anna à Olaf, Sven et Kristoff. Désormais disponibles sur Blu-ray, DVD et numérique, les fonctionnalités spéciales du film sont chargées de superbes scènes supprimées qui n’apparaissaient pas dans la version théâtrale.

Dans ce film, nous apprenons d’où viennent les pouvoirs de glace d’Elsa. Et il n’y a pas d’antagoniste traditionnel; la seule personne qui pourrait légitimement être considérée comme un méchant est morte depuis longtemps. Il s’agit plutôt d’un film sur la façon de traiter les péchés du passé – de réparer les torts du passé, même si cela se fait au détriment de soi-même.

La version numérique de Frozen II est actuellement disponible, mais si vous êtes simplement curieux de savoir quelles fonctionnalités spéciales et scènes supprimées viennent avec, nous avons le récapitulatif pour vous ici .. Assurez-vous d’acheter la version numérique avec “Plus Bonus Content , “plutôt que la version standard à nu; sur Amazon Prime, les deux éditions coûtent exactement le même montant.