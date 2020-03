Distanciation sociale avec style

Restez à six pieds de distance, s’il vous plaît. Capture d’écran: @Manny_Brand (Twitter)

Cette semaine sur des instantanés, des orbes trippants, un ordinateur effrayant, une flèche cool, un signe oublié dans le désert, une voiture rapide et une distanciation sociale à Animal Crossing.

Horizon: Zero DawnScreenshot: @svid_vp (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: @MisthosLiving (Twitter) Resident Evil 3 (Demo) Capture d’écran: @Lochlan_Miller (Twitter)

The Witcher 3Screenshot: @XkardazX (Twitter) Shadow Of The Tomb RaiderScreenshot: @ AlexCrowley94 (Twitter) ControlScreenshot: @StefanieMcMaken (Twitter) Doom EternalScreenshot: @hoffman_vp (Twitter) Fallout 76Screenshot: @ Z0mBieKARMA (Twitter) ControlScreenshot: Twitter) F1 2020 Capture d’écran: @Zakon_BY (Twitter) Animal Crossing: New Horizons Capture d’écran: @manny_brand (Twitter)

Vous êtes peut-être seul en ce moment, mais vous pouvez toujours avoir l’air cool. Aussi, si vous le pouvez, sortez des gens. Prendre l’air. Même assis à l’extérieur sur votre terrasse ou sur le pas de la porte d’entrée peut vous aider à vous sentir un peu plus vivant après des jours à l’intérieur.

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa à partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

