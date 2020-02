Divers jeux 2K en vente sur Switch eShop

2K est d’humeur à économiser de l’argent. L’éditeur organise actuellement une vente pour presque tous ses jeux sur le Nintendo Switch eShop; principalement des versions récentes.

Cette vente comprend des rabais importants, tels que NBA 2K Playgrounds 2, qui peuvent être obtenus pour seulement 7,49 $. Le NBA 2K20, plus grand et plus réaliste, a été réduit de 50%, ramenant son prix à 29,99 $. Ceci pour ne citer que quelques-uns des jeux disponibles lors de cette vente.

Cela va durer jusqu’au 10 février 2020, vous avez donc encore quelques jours pour profiter de ces offres pendant leur durée. N’oubliez pas que vous pouvez acheter via l’eShop lui-même ou via la boutique en ligne de Nintendo.

[VIA]