Divinity Original Sin 1 et 2 pourrait bientôt être proposé dans un double emballage, explique Larian

L’entreprise se tourne vers ses fans pour nommer ce combo de jeux de rôle contemporain.

Par Mario Gmez / 15 avril 2020, 00:30 commentaires

Il ne fait aucun doute que Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin II sont les épisodes les plus appréciés de cette saga RPG vétéran, et ils sont également parmi les jeux les plus appréciés du genre ces derniers temps dans l’ensemble. Si vous ne les avez pas encore essayés et en note personnelle de cet humble éditeur, vous en prenez déjà! vous serez heureux de savoir qu’il pourrait y avoir un double «pack» avec les deux jeux en route.

Les indices à ce sujet proviennent du compte Twitter officiel de Larian Studios. Dans une publication récente, vous pouvez lire “par curiosité, comment appelleriez-vous un pack de péchés originaux 1 et 2? Je veux dire, juste au cas où …” Il est tout à fait possible que c’était une blague, encore plus provenant de l’étude de la suivante, mais étant un sujet si spécifique, nous ne pouvons pas exclure du tout que ce soit un avant-goût de ce qui est à venir.

Pour l’instant, les fans ont simplement répondu avec blagues et des idées originales comme “Wow, ai-je encore péché”, “Attends, était-ce inflammable? – The Collection” ou “The Ultimate Sin” (en l’honneur du thème d’Ozzy Osbourne). Pendant ce temps, et en l’absence de savoir si cette collection sera réellement publiée ou non, les fans du rôle attendent toujours Baldur’s Gate 3, actuellement prévu pour PC et Stadia.

Pour les plus ignorants, nous vous laissons des liens vers l’analyse de Divinity Original Sin et l’analyse de Divinity Original Sin 2. Un aperçu: les deux ont semblé géniaux, et peuvent être trouvés à la fois sur PC et consoles dans leurs versions améliorées.

