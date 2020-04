divulgué de nouveaux détails sur son développement et son lancement

Après le lancement réussi de Red Dead Redemption 2, des rumeurs sur GTA 6 ils n’ont pas attendu. Et ce n’est pas pour moins, nous parlons de l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Depuis l’année précédente, des détails ont été divulgués sur les nouveaux jeux Rockstar, mais c’est jusqu’à aujourd’hui que une source assez fiable se prononce sur la question.

Jason Schreier, journaliste à Kotaku et qui jouit d’une réputation irréprochable dans l’industrie, a annoncé que Rockstar Games apportait des changements importants afin de transformer sa culture de travail. Vous vous souviendrez sûrement que, en 2018, un rapport des médias susmentionnés a exposé les situations de exploitation du travail (‘crunch’) qui ont été vécues à l’intérieur du studio. Certains employés ont même mentionné qu’ils travaillaient jusqu’à 60 heures par semaine pour terminer les développements à temps.

GTA 6 ne serait pas complet au lancement. Je recevrais des mises à jour de contenu constantes

Eh bien, il semble que Rockstar veuille éviter des situations plus embarrassantes, en commençant par analyser leurs processus pour savoir lesquels peuvent être améliorés ou n’ont tout simplement pas leur place dans la nouvelle culture. Bien sûr, cela aura un impact direct sur votre prochain projet. Selon les informations de Schreier, le Grand Theft Auto 6 est à un stade précoce de développement et, plus important encore, au lancement. ce sera un jeu d’échelle “moyenne”; c’est-à-dire, au départ ce ne serait pas aussi énorme que la franchise nous a habitué.

Attention, ce terme ne doit pas être confondu avec “médiocre”. Schreier lui-même indique que, compte tenu des normes de qualité de Rockstar Games, nous pouvons nous attendre à un jeu qui continuera d’être étendu. Cependant, GTA 6 augmenterait avec le temps grâce aux “mises à jour régulières” du contenu. De toute évidence, cette stratégie leur permettrait d’oublier l’exploitation par le travail de leurs employés, car ils n’auraient pas à tout finir avant la date de lancement.

Si vous êtes toujours un joueur de Grand Theft Auto Online, vous connaissez sûrement régulièrement le nouveau contenu. Cette même proposition s’appliquerait à Grand Theft Auto 6, mais non seulement avec l’aspect multijoueur, mais avec l’ensemble du jeu —Y compris l’histoire principale. Bien sûr, Rockstar Games peut modifier ses décisions à tout moment, nous ne pouvons donc pas garantir que cela se concrétisera. Bien sûr, vous pouvez être sûr que vous n’aimerez pas GTA 6 bientôt.

👇 Plus de Breaking News