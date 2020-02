Docteur Who Recap — Les Cybermen reviennent dans “Haunting of Villa Diodati”

Le docteur et Mary Wollstonecraft Godwin aperçoivent une vision désastreuse.Image: BBC

Les derniers épisodes de Doctor Who avaient lentement commencé à résoudre un problème persistant avec cette dernière itération de la série: trop de gens sur la console TARDIS, conduisant à des configurations narratives qui prennent trop de temps à démarrer, ou à laisser certains de nos héros derrière pour vraiment y arriver. Cependant, avant la finale de la saison, la série a réussi à trouver un moyen de faire fonctionner cette grande équipe.

La réponse à cette question dans «La hantise de la Villa Diodati» impliquait un certain nombre de choses – une menace classique et une bonne fantaisie à l’ancienne, pour commencer. Mais cela a également fonctionné principalement parce qu’au lieu de diffuser Ryan, Yaz, Graham et le Docteur à travers différents scénarios et réseaux isolés de personnages secondaires, il a plutôt créé une cocotte-minute de drame en les piégeant tous ensemble dans un petit espace: le domaine titulaire de Lord Gordon George Byron (Jacob Collins-Levy) le soir où l’un des invités de Byron, Mary Wollstonecraft Godwin (Lili Miller), écrit la nouvelle qui allait devenir Frankenstein, l’une des premières œuvres de science-fiction de la littérature occidentale canon.

Même si cet espace était, paradoxalement, assez grand et volatil pour maintenir l’équipe TARDIS principalement séparée, après avoir découvert assez rapidement que quelque chose ne va pas quand une villa du 19ème siècle continue de se replier sur elle-même comme un tableau Escher prend vie. Mais ce simple acte – couper le Docteur de ses amis avec force, pas seulement pour les répandre tous dans leurs propres aventures – a fait de «Haunting» un épisode de malaise et d’effroi escaladés, égalé par sa sensibilité gothique et hantée. Il s’agissait moins du Docteur et de ses amis individuellement de tirer leurs propres conclusions sur la menace mystérieuse de la semaine (dans ce cas, «pourquoi diable cette Villa se replie-t-elle sur elle-même?») Avant de se réunir pour l’apogée , comme ce fut le cas avec “Praxeus” et “Can You Hear Me?”. Au lieu de cela, bien que séparés, ils ont tous dû travailler ensemble pour le résoudre, même si la pression de leur séparation menaçait d’annuler toute l’équipe dans le processus.

Les fous, les méchants et les dangereux de connaître Lord Byron et quelques-uns de ses amis.Image: BBC

Un sentiment de terreur persistant imprègne l’intégralité de l’épisode, une inévitabilité envahissante d’horreur qui semble très appropriée lorsque la menace vraie et familière de l’épisode est finalement révélée (plus à ce sujet dans un peu), mais ce n’est pas seulement l’horreur d’une maison effrayante la nuit qui crée cette crainte dans “Haunting”. L’une des sous-intrigues les plus intrigantes de cette saison de Doctor Who, à bien des égards, a été la façon dont les révélations choquantes du Maître sur la destruction de Gallifrey ont repoussé le treizième docteur sur un chemin sombre qui l’a vue de plus en plus en désaccord avec sa «fam» de compagnons. C’est le malaise de cette relation qui mijote tout au long de «Haunting» autant que les événements effrayants de Diodati.

Du moment de leur arrivée à la Villa avec Graham en plaisantant (mais seulement avec parcimonie) en réprimandant le docteur pour les avoir fait marcher jusqu’au domaine pendant la tempête, jusqu’aux parallèles établis entre Byron, Mary et sa demi-soeur Claire (Nadia Parkes) échangeant des potins avec leurs nouveaux invités les uns sur les autres derrière le masque d’une danse agréable et courtoise, c’est un épisode qui se remplit de tensions frémissantes. Des tensions qui commencent inévitablement à se dissiper lorsque, sans aucune faute de leur part, le docteur, Ryan, Yaz et Graham sont divisés, aux côtés des résidents de Diodati, à travers un bâtiment où les couloirs se replient sur eux-mêmes et les murs ne semblent pas tout à fait. Certes, ils s’effilochent du côté du Docteur, car elle est de plus en plus exaspérée non seulement par la mauvaise ambiance qu’elle ressent dans les faux murs de Diodati, mais parce que ses amis continuent d’ignorer ses demandes de rester sur place et de faire ce qu’on leur dit et de ne se faire que de plus en plus perdu dans le paysage changeant de la villa dans le processus.

Un fantôme dans la machine. Image: BBC

Cet autocuiseur de frustration explose finalement violemment lorsque le catalyseur de la structure sinueuse de Diodati est révélé. La maison se replie sur elle-même comme mécanisme de défense, car un Cyberman – le dernier Cyberman, annoncé par le capitaine Jack plus tôt dans la saison – tente de rechercher un supercalculateur stratégique qui s’est retrouvé caché dans la Villa Diodati pour éviter une catastrophe , futur cyber-géré. C’est un moment qui décourage complètement le Docteur, pas seulement parce qu’elle doit soudainement faire face à cette prophétie qui a tout l’avenir de l’humanité en jeu alors qu’elle ne voulait que du plaisir à voir Frankenstein se faire écrire. Mais parce que, dans l’un des rappels les plus intelligents de Doctor Who passé cette saison – celui qui a été presque alarmant avec eux – face aux Cybermen, une fois de plus, il trahit un traumatisme d’avant sa régénération: la mort de Bill Potts et sa propre transformation dans un Cyberman.

C’est une scène profondément déchirante, celle que Jodie Whittaker livre avec brio. Les frustrations du Docteur face à la volonté de ses amis de courir tête baissée dans le danger se heurtent à l’étincelle soudaine de chagrin qu’évoque en elle un Cyberman endommagé et partiellement converti. Sa peur et sa tristesse alors qu’elle déclare qu’elle ne perdra jamais personne d’autre aux Cybermen est palpable, mais il y a aussi une obscurité qui évoque cette incarnation du nouveau penchant du Docteur pour sa supériorité. Ce n’est pas seulement que le Docteur ne veut pas que ses amis meurent, elle leur rappelle que le seul moyen pour que cela se produise sera pour eux de faire ce qu’ils sont sacrément bien informés pour une fois.

Yaz, Mary et Byron découvrent les gribouillis enragés de Percey Shelley. Image: BBC

C’est une fureur qui réapparaît lorsque, inévitablement, cela ne se produit pas, lorsque le Docteur découvre l’emplacement du superordinateur Cyberium que le Cyberman veut – en fait biologiquement intégré dans un piège, et apparemment mourant, Percy Bysshe Shelley, qui a utilise ses capacités pour placer des filtres de perception et des protections autour de la villa comme un acte de défense. Comme le Docteur est dans un scénario cauchemardesque de laisser Shelley mourir avant son heure alors que l’infection du Cyberium le tue lentement, ou de donner au Cyberman ce qu’il veut et de donner vie à Jack, c’est Ryan qui fait l’erreur de l’interroger. Qu’est-ce que la vie d’un seul poète romantique contre, potentiellement, toute l’humanité Ce n’est même pas l’argument des «besoins des nombreux» que Ryan tente maladroitement de faire qui déclenche le docteur – bien que sa raillerie contre lui que la place de Shelley en tant que poète, plutôt que un grand scientifique ou un leader politique, ne diminue pas l’influence de son travail sur le monde et les générations au-delà de lui est un excellent ajout à la défense de Doctor Who du pouvoir des histoires.

C’est que, à un moment où elle-même se rend de plus en plus compte de l’inévitabilité de la défaite – qu’indépendamment de ce qui va se passer, elle ne pourra pas sauver tout le monde – qu’une fois de plus quelqu’un, l’un de ses amis les plus proches, remettrait en question son autorité. Et, une fois de plus comme dans Orphan 55, le masque tombe et le Docteur le dit très clairement: l’équipe TARDIS peut en effet être une équipe, mais au sommet de cette équipe se trouve le Docteur, et elle décide de qui vit et qui meurt, parce qu’elle est plus intelligente, plus puissante, plus expérimentée que quiconque autour d’elle. Et même ses amis les plus proches ont besoin de rappeler durement cette colère extraterrestre de temps en temps. Ce n’est pas le Douzième Docteur en colère, déclarant avec passion pourquoi il combat les batailles qu’il mène dans “The Doctor Falls”, ou même la fierté fière du onzième Docteur contre ses ennemis dans “The Pandorica Opens”. C’est le spectre du Time Lord Victorious, une arrogance qui persiste profondément sous la surface de chaque incarnation du Docteur, qu’ils le veuillent ou non.

Le Docteur fonce toujours plus loin sur son sombre chemin. Image: BBC

C’est la sortie cathartique de ce qui a été un arc fascinant pour le Treizième Docteur pour cette saison. Les affirmations du Maître l’ont vraiment perturbée, les événements ne faisant que s’aggraver en étant confrontés à une version mystérieuse et inconnue d’elle-même qui semble tellement différente de tout ce que le Docteur représente autrement. Et pourtant, elle est là, devenant très semblable à ce docteur, alors qu’elle fait son choix – sauver Shelley et faire face aux Cybermen à l’avenir – indépendamment de ce que quelqu’un d’autre ose lui dire. Et, au moins pour le moment, alors qu’elle dénonce ses amis, elle s’en fiche.

Vraiment, c’est le décor parfait pour la finale de cette saison. Le Docteur a fait son choix et doit maintenant faire face à ses terribles retombées. Non seulement parce que l’échec pourrait signifier l’ascension des Cybermen et la fin de l’humanité, mais parce qu’autrement, cela pourrait révéler des fractures dans sa relation avec les personnes les plus proches d’elle: des fractures qui, une fois pour toutes, pourraient les déchirer.

C’est si les Cybermen ne les atteignent pas tous en premier. Apportez-le, Doctor Who!

«L’univers éternel des choses / Traverse l’esprit et roule ses vagues rapides / Maintenant sombre – maintenant scintillant – maintenant reflétant l’obscurité – / Maintenant prêtant de la splendeur, d’où des sources secrètes / La source de la pensée humaine apportée par son hommage / Des eaux – avec un son mais la moitié du sien. ” Mont Blanc, par Percy Bysshe Shelley.Image: BBC

Réflexions assorties

Le poème que Byron lit à la fin de l’épisode s’appelle Darkness, et non, malgré les parallèles dans cette dernière strophe, il n’écrit pas sur une figure comme The Doctor. Au lieu de cela, il écrit sur, euh … l’apocalypse? Comme mentionné dans l’épisode, l’été 1816 en Europe a été marqué par une série d’événements climatiques qui l’ont conduit à être décrit comme «l’année sans été», où les retombées de cendre de l’éruption – à l’époque inconnue – du mont Tambora en Indonésie l’année précédente a déclenché un hiver volcanique. L’éruption de Tambora a créé de graves pénuries alimentaires à travers l’Europe et des périodes de conditions météorologiques extrêmes, comme la nuit orageuse au cours de laquelle Byron et les Shelleys ont joué le jeu fatidique qui a conduit à Frankenstein. La période d’activité climatique instable a également déclenché des incidents d’hystérie de masse, alimentés par plusieurs prédictions présumées que le Soleil allait bientôt s’éteindre, et c’est ce que Byron écrit dans Darkness. Écrit après la date de la fin des temps prédite par l’astrologue italien, le 18 juillet, les ténèbres imaginent une sortie terrible de l’univers, où les restes de l’humanité finissent par se retourner les uns les autres alors que la nourriture s’épuise et que l’obscurité titulaire empiète, jusqu’à ce qu’elle atteigne la totalité dans la ligne “Elle était l’Univers.” C’est une lecture intéressante – vous pouvez le faire ici – étant donné le contexte historique et son angle climatique, en particulier à notre époque moderne, mais aussi pour la façon dont Byron, comme les romantiques avaient l’habitude de le faire, évoque et subvertit à la fois les images bibliques de la l’apocalypse pour présenter une fin encore plus sombre – où aucune ferveur religieuse, classe ou piété individuelle ne pourrait sauver la race humaine. Des trucs agréables, et évocateurs ici, étant donné la menace imminente des Cybermen. Eh bien, ce n’était pas vraiment une seule nuit. Les Shelleys – pas vraiment les Shelleys à ce stade, car ils n’avaient pas encore épousé – et la belle-soeur de Mary, Claire Claremont, avaient visité le domaine de Byron à Genève, après avoir fui la désapprobation des parents de Mary de sa romance avec Shelley, car il était un homme marié (Ils se sont mariés en décembre 1816, après que la femme de Shelley se soit suicidée). Après que Byron a suggéré un concours d’écriture sur des histoires de fantômes pour distraire ses visiteurs du mauvais temps, Mary a d’abord eu du mal à penser à une idée pendant plusieurs jours à la villa, jusqu’à ce que des conversations entre Shelley et Byron sur la nature de la mort et de l’occulte – en particulier de l’idée d’un corps mort ressuscité a déclenché les premières graines de Frankenstein (désolé, aucun Cybermen ne se trouve ici). Shelley a encouragé Mary à développer l’idée dans un roman complet, où Mary s’est inspirée de ses propres tragédies personnelles – Frankenstein a été écrit à la suite du suicide de sa demi-sœur et son premier enfant était mort jeune. William, le bébé que Mary a vu tout au long de cet épisode, ne survivrait pas avant la publication de Frankenstein, d’abord de façon anonyme, en 1818. Très bien, arrêtons de parler du contexte historique de la littérature anglaise et parlons des Cybermen. Soupir. Mais aussi, car à quel point le design d’Ashad était-il bon et effrayant et tout simplement incroyablement tragique? Ce n’était pas seulement la nature cassée et battue du dernier cyberman qui en faisait une figure si convaincante, mais son émotion. Cela ne semblait pas seulement évocateur des voix grandioses des Cybermen des années 80, mais soulevait un train intéressant et convaincant si je pensais que j’aimerais voir Doctor Who reprendre dans sa finale: si une partie de ce qui rend les Cybermen si effrayants est que ils sont nous, dépouillés de la chose même qui nous définit en tant qu’êtres humains – notre capacité à ressentir l’émotion – qu’est-ce qu’un Cyberman qui peut les ressentir, et presque se délecter de sa haine? Était-ce juste Ashad lui-même, seulement partiellement converti? Ces nouveaux Cybermen sont-ils construits sans inhibiteurs émotionnels et rendus furieux par le processus? Amenez les deux prochaines semaines pour que nous puissions le découvrir!

