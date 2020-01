Dois-je acheter des keycaps RealForce 108UG-HiPro en vente sur eBay?

J’ai besoin de ton aide. Quand je m’inquiète, j’aime acheter des choses. J’ai été bon à ce sujet ces dernières années. J’achète un canapé – parce que j’ai besoin d’un canapé. Ou j’achète un nouveau boîtier pour ordinateur parce que mon ancien est trop grand pour l’espace où je place l’ordinateur. Parfois, je vais dépenser de l’argent sur un article beaucoup plus cher et plus inutile. Keycaps. J’adore dépenser plus d’argent que je ne le devrais pour les bouchons qui vont sur un clavier, et en ce moment il y a un ensemble de touches que j’aimerais beaucoup posséder.

Et ils représentent près de 1 000 $.

Pour comprendre pourquoi un être humain semi-rationnel voudrait dépenser 1 000 $ pour des morceaux de plastique, permettez-moi d’abord d’expliquer pourquoi ces morceaux de plastique sont si précieux.

La société japonaise de logiciels JustSystems et le fabricant de claviers RealForce ont une série de claviers généralement uniquement disponibles au Japon. Les claviers sont appréciés pour leurs grands capuchons de touches avec une forme agréable qui guide et «coupe» vos doigts – et parce qu’ils utilisent des commutateurs à clé Topre.

Les commutateurs Topre sont assez uniques dans le monde vaste et complexe des commutateurs à clé. La plupart des commutateurs non Topre ressemblent beaucoup à ceux fabriqués par Cherry MX, jusqu’aux tiges en forme de signe plus sur les commutateurs eux-mêmes. Ils ont tous un ressort à l’intérieur et un petit interrupteur mécanique.

Le signe plus au centre indique comment vous savez qu’il s’agit d’une tige Cherry MX. Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Les interrupteurs Topre sont des interrupteurs électrocapacitifs constitués d’un mélange d’une tige en plastique, d’un dôme en caoutchouc et d’un ressort. Vous avez probablement entendu parler de commutateurs électrocapacitifs ou hybrides au cours des dernières années si vous avez examiné les claviers proposés par les grands fabricants de périphériques de jeu comme Razer et Logitech. Mais Topre est considéré comme le meilleur des meilleurs en ce qui concerne ce type de commutateur et ne peut être trouvé que dans les claviers fabriqués par un très petit groupe de fabricants de claviers japonais, y compris PFU Limited (qui fait le Happy Hacking Keyboard), Leopold et RealForce .

Le problème avec Topre est que les commutateurs Topre utilisent un type de curseur différent de CherryMX. Il n’y a pas de petit signe plus. Cela signifie que les touches de clavier CherryMX ne fonctionneront pas avec un clavier Topre. Malheureusement, l’énorme industrie florissante des capuchons de touches fabrique presque exclusivement des capuchons de touches CherryMX.

Regardez, j’ai passé tellement de temps à convertir ce clavier. Vous pensiez pouvoir en échapper des photos?! Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Donc, si vous souhaitez personnaliser un clavier Topre, vous avez deux options. La première est que vous pouvez méticuleusement remplacer chaque curseur Topre par un curseur compatible CherryMX. Je l’ai fait en 2018. Cela m’a pris six heures et beaucoup de classement (les curseurs compatibles sont fabriqués à moindre coût et ont souvent de petits morceaux de plastique supplémentaires qui doivent être retirés pour que l’interrupteur s’enfonce correctement). Cela nécessitait également potentiellement d’endommager un clavier Topre cher, et après cela, j’ai remarqué que les commutateurs n’étaient pas aussi lisses qu’avant le mod. Cela a donc fonctionné, mais il y avait des inconvénients.

La deuxième option pour personnaliser un clavier Topre est de trouver des touches de clavier Topre. Quelques sociétés vendront des bouchons non marqués (ce qui signifie aucune impression sur les bouchons), et il y aura, en de très rares occasions, un ensemble complet de capuchons de touches à vendre. Mais la variété n’est pas aussi impressionnante que dans l’espace CherryMX.

Et je ne parle pas seulement de la gamme de couleurs. Je parle aussi du profil de la casquette. Presque tous les keycaps Topre disponibles utilisent le profil de keycap auquel la plupart des utilisateurs de clavier modernes sont habitués. Cela ressemble à ceci.

Mais l’ensemble de 900 $ de casquettes que je convoite utilise le profil haut de gamme, ou SA, des keycaps. Ils sont plus grands et sculptés pour, à mon avis, mieux saisir vos doigts. Si vous avez utilisé des claviers ou des machines à écrire des années 70 au début des années 90, vous êtes incroyablement familier avec le profil, car il se trouvait sur toutes les meilleures machines à écrire et claviers.

Un exemple du profil SA Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

C’est le profil utilisé pour les keycaps JustSystems et RealForce 108UG-HiPro sur lesquels je veux dépenser 900 $. Ces véritables capuchons 108UG-HiPro sont très rares, et c’est la seule liste actuellement disponible sur eBay. Mais ils sont toujours à 900 $ – et dépenser autant pour des keycaps semble être quelque chose qui va exacerber mon anxiété plutôt que de l’apaiser.

Un clavier RealForce Topre réel et moins rare avec des bouchons similaires (et moins de couleurs) peut être trouvé sur Amazon pour 250 $. Pendant ce temps, au moins une entreprise fabriquant des pièces de clavier personnalisées semble travailler à la production de touches similaires – avec, espérons-le, beaucoup plus de diversité de couleurs pour beaucoup moins d’argent.

Mais ces claviers ne sont pas encore disponibles, et les commandes de claviers ont tendance à prendre des mois, voire des années, pour être expédiées. Donc, même si je pouvais économiser beaucoup d’argent en ayant beaucoup de patience, voir les keycaps exacts que je veux mettre aux enchères sur eBay me donne sérieusement envie d’atteindre mon portefeuille. Quelqu’un les achète d’abord et me sauve de moi-même.

.