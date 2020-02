Dois-je partager le service Internet avec mon voisin?

Tech 911 Tech 911 Avez-vous une question technique pour vous tenir éveillé la nuit? Nous serions ravis d’y répondre! Envoyez un courriel à david.murphy@lifehacker.com avec “Tech 911” dans la ligne d’objet.

Une connexion Internet à haut débit coûte une petite fortune à moins que vous ne soyez béni de vivre dans un endroit qui dispose d’un service Fibre décent pour des prix inférieurs à 100 $. (Si oui, avez-vous besoin d’un colocataire?)

J’habite dans la Silicon Valley, ce qui signifie que je suis coincé avec Comcast et que je dois débourser plus de 100 $ / mois pour profiter d’un service ultra-rapide limité à 1 To de téléchargements totaux – 150 $ / mois, si je veux payer Comcast pour le privilège supplémentaire d’utiliser autant de données que je veux. Ces types de frais sont suffisants pour donner envie à quiconque de trouver un moyen créatif de partager les coûts, et le lecteur Lifehacker Fitz a proposé une idée amusante dans un récent e-mail:

Existe-t-il un moyen pour mon voisin et moi de partager un haut débit commun? Cela fonctionnera-t-il si je prends le câble Ethernet de son routeur et le connecte au port WAN de mon routeur? De plus, aurai-je besoin d’un routeur avec un modem si le routeur de mon voisin l’a déjà?

Techniquement, ce plan pourrait fonctionner. Assurez-vous que vous avez pris le temps d’activer le mode point d’accès de votre routeur (ou sinon désactivé DHCP et son pare-feu), et vos appareils recevront leurs adresses IP du routeur de votre voisin – tout comme ils le feraient si vous connectiez votre modem câble directement à votre routeur, lorsqu’il est configuré comme un routeur standard. Et non, vous n’avez pas besoin d’un modem câble avec un routeur intégré.

Cependant, ce plan plus vaste de partage du service Internet de votre voisin comporte quelques problèmes. Tout d’abord, vous voudrez vous assurer d’obtenir un câble Ethernet de haute qualité conçu pour vous offrir des vitesses de pointe pour toute distance que vous avez à parcourir entre la maison de votre voisin et la vôtre. (Je suppose que c’est un plan de maison en maison, pas un accord d’appartement en appartement.) Ce sera probablement un câble Cat 6 résistant aux intempéries, au moins, qui vous coûtera environ 50 $ pour 100 pieds de câble.

La spécification Cat 6 atteint un maximum de 328 pieds pour des vitesses gigabit; plus longtemps et vous risquez des problèmes de performances – ou la connexion ne fonctionne pas du tout. Donc, si vous et votre voisin avez beaucoup de terrain à parcourir, vous voudrez peut-être plutôt investir dans une configuration de pont sans fil haute puissance (qui coûtera sans aucun doute plus).

Même si vous optez pour la voie Ethernet, que je recommanderais, j’espère que vous avez trouvé une nouvelle façon de ficeler le câble entre vos deux maisons afin qu’il ne soit pas accidentellement coupé, coupé ou autrement gâché. Et, bien sûr, si ce câble venait à tomber en panne, vous devrez le remettre entre vos maisons – ce qui pourrait être pénible. J’aime utiliser des câbles plus qu’une connexion sans fil dans la mesure du possible, mais cela pourrait être un cas où ce dernier, s’il est suffisamment puissant, vaut la peine.

Maintenant, en supposant que vous avez configuré les connexions physiques, il y a deux autres problèmes auxquels vous voudrez peut-être réfléchir. Le premier est la sécurité. Faites-vous confiance à votre voisin? Faites-vous confiance à votre voisin pour ne pas insérer une sorte d’installation man-in-the-middle ou un renifleur de paquets sur le réseau qu’il contrôle et l’utiliser pour déterrer vos mots de passe, enregistrer ce que vous faites et autrement provoquer le chaos dans votre la vie numérique? Je soupçonne que ce ne sera pas un problème dans la plupart des circonstances, mais la règle générale que vous devez garder à l’esprit est que l’utilisation de la connexion de votre voisin fait de vous un utilisateur sur leur réseau, et il y a beaucoup à faire pour ruiner votre journée … même quelque chose d’aussi simple que de gifler les contrôles de bande passante ou de déprioriser les appareils connectés qui ne sont pas les leurs. J’exécuterais tout mon trafic via un VPN dans ce scénario, mais cela pourrait affecter vos vitesses et être gênant à gérer.

Deuxièmement, il y a ce problème de limitation de la bande passante que j’ai taquiné plus tôt. Si vous utilisez Comcast ou utilisez un autre fournisseur qui vous offre un plafond de service mensuel, vous devrez vérifier si vous pouvez le supprimer (en augmentant votre niveau de service ou en payant éventuellement des frais mensuels supplémentaires). Sinon, vous et votre voisin devrez surveiller votre trafic Web comme des faucons, car maintenant deux ménages partageront la limite de données normalement conçue pour un seul. Et aucun de vous ne veut probablement être surpris par une énorme facture parce que l’autre a trop téléchargé en un mois.

En parlant de cela, que se passe-t-il lorsque l’enfant de votre voisin décide de se déchaîner et de BitTorrent tout ce qu’il peut trouver sans utiliser de VPN pour cacher son activité? Êtes-vous et votre voisin prêts à risquer (et à accepter) que tout ce que chacun de vous fait sur votre connexion partagée puisse avoir un impact, ou ruiner, l’expérience des deux maisons? Votre voisin est-il prêt à accepter les ramifications de tout ce que vous faites sur Internet et qui est maintenant associé à son compte?

Au-delà de cela, que se passe-t-il s’il y a un problème avec Internet pendant que votre voisin est absent pour la journée, le week-end ou des vacances d’un mois? Vont-ils vous donner la permission d’entrer dans votre maison et de réinitialiser le routeur ou le modem câble? Est-il même possible de vous ajouter au compte en tant qu’utilisateur «autorisé», au cas où vous auriez besoin de contacter le FAI directement pour le service?

Et que se passe-t-il si votre voisin ne reste pas au courant des mises à jour de l’appareil ou du firmware? Que se passe-t-il si une sorte de malware sur leur fin de choses utilise votre réseau partagé pour détourner vos informations ou provoquer autrement le chaos sur vos systèmes?

Cette idée, même si elle est excellente pour économiser de l’argent, viole également les conditions d’utilisation de votre FAI. Vous pourriez vous en tirer, mais je ne veux pas non plus penser à ce qui se passe si, ou quand, ils sont énervés pour le vol de service (ou comment ils le décrivent).

Je ne dis pas de ne pas faire cela, parce que je suis tout à fait pour le coller à l’homme, surtout quand la plupart des fournisseurs Internet cherchent aujourd’hui à vous maudire autant qu’ils le peuvent. Cependant, le partage du service Internet avec votre voisin pose de graves problèmes. Pensez-y avant d’aller de l’avant avec ce plan. (Faites-moi savoir comment les choses fonctionnent si vous l’essayez!)

