Dois-je vendre ou donner mes fossiles dans Animal Crossing New Horizons? – HITC

Certains fans d’Animal Crossing New Horizons ne savent pas s’ils devraient vendre ou donner leurs fossiles ramassés.

Le premier mois d’Animal Crossing New Horizons se termine avec les événements du lapin de Pâques et du Jour de la Terre qui devraient avoir lieu en avril. Cependant, avant le mois prochain, vous avez encore le temps de collecter des fossiles que vous pouvez donner ou vendre. Si vous ne savez pas quelle est la meilleure chose à faire, vous découvrirez ici ce que nous recommandons.

Sachez à l’avance que vous avez besoin du musée Blather pour pouvoir collecter et donner des fossiles. Vous débloquez le musée de Blather en lui donnant une combinaison de 15 insectes et poissons, ce qui vous permet ensuite de fabriquer le poteau de voûte afin de pouvoir déterrer des fossiles sur d’autres morceaux de terre qui composent votre île.

Vous pourrez également déterrer plus de fossiles à condition d’avoir une échelle pour gravir les falaises. Cela étant dit, un poteau de saut est suffisant pour commencer, et ci-dessous, vous découvrirez comment trouver des fossiles et si vous devez les vendre ou les donner.

Combien de fossiles par jour dans Animal Crossing New Horizons?

On dit qu’il y a quatre fossiles qui apparaissent par jour dans Animal Crossing New Horizons.

Vous trouvez ces fossiles en parcourant vos parcelles de terre à la recherche de fissures qui ressemblent à la forme d’une étoile.

Une fois que vous avez trouvé l’une de ces fissures, il vous suffit de saisir votre pelle pour la déterrer. Cela entraînera votre personnage à ramasser un fossile et à le placer dans ses poches à moins que votre inventaire soit plein.

Après avoir obtenu un fossile, vous pouvez faire trois choses: faire un don à Blather, vendre à l’un des Nooks ou le placer dans votre propre maison.

Dois-je vendre ou donner mes fossiles dans Animal Crossing New Horizons?

Vous devriez faire don de votre premier fossile plutôt que de le vendre à l’un des coins d’Animal Crossing New Horizons.

Chaque fois que vous obtenez un tout nouveau fossile que vous n’avez pas déterré auparavant, il est préférable de faire un don à Blather afin de pouvoir l’ajouter au Musée (qui est de loin le meilleur bâtiment du jeu).

Après avoir donné un fossile particulier et l’avoir récupéré, vous devez le vendre à l’un des coins à condition que vous ne le vouliez pas dans ou près de votre maison.

Vous pouvez trouver les prix des fossiles ci-dessous:

Prix ​​des fossiles Animal Crossing New Horizons

Ambre – 4800

Ammonite – 4400

Crâne d’Ankylo – 14,000

Ankylo Tail – 10000

Ankylo Torso – 12 000

Crâne d’Apato – 20000

Apato Tail – 16,000

Apato Torso – 18 000

Archéoptéryx – 5200

Archelon Skull – 16,000

Archelon Torso – 14,000

Coprolite – 4400

Crâne de Dimetrodon – 22,000

Queue Dimetrodon – 18,000

Dimetrodon Torso – 20 000

Oeuf de dinosaure – 5600

Piste de dinosaure – 4000

Coffre Diplo – 18,000

Diplo Hip – 16,000

Diplo Neck – 20,000

Diplo Skull – 20000

Diplo Tail – 18,000

Dunkleosteus – 3,500

Fossile de fougère – 4000

Crâne d’Ichthyo – 10000

Ichthyo torse – 8,000

Crâne d’Iguanodon – 16,000

Queue d’Iguanodon – 12 000

Torse d’Iguanodon – 14 000

Torse de mammouth – 10000

Crâne Megacera – 18,000

Megacero Tail – 12,000

Megacero Torso – 14,000

Crâne de mommoth – 12,000

Pachy Skull – 16,000

Pachy Tail – 12,000

Pachy Torso – 14 000

Crâne de Parasaur – 14,000

Queue de Parasaur – 10000

Torse de Parasaur – 12,000

Homme de Pékin – 4400

Cou Plesio – 18,000

Plesio Skull – 16,000

Plesio Torso – 18 000

Aile gauche Ptera – 18 000

Aile droite Ptera – 18 000

Ptera Skull – 16,000

Crâne de raptor – 12,000

Raptor Torso – 10000

Crâne de Sabertooth – 10000

Torse à dents de sabre – 8,000

Dent de requin – 4000

Crâne de Spino – 16 000

Queue de Spino – 10000

Spino Torso – 12,000

Crâne de Stego – 20000

Queue de Stego – 16 000

Stego Torso – 18 000

Crâne de Styraco – 14,000

Queue de Styraco – 10000

Torse de Styraco – 12,000

Crâne de T. Rex – 24,000

T. Rex Tail – 20 000

Torse Rex Rex – 22 000

Tricera Skull – 22,000

Tricera Tail – 18,000

Tricera Torso – 20 000

Trilobite – 5 200

Ces prix des fossiles sont gracieusement fournis par Attack Of The Fanboy.