Donald Trump achète le Death Note pour 10 billions de dollars dans son dernier One-Shot

Le manga d’horreur classique Death Note est une série connue pour ses affrontements tendus, ses révélations dramatiques et ses intrigues imprévisibles. Ces tendances se poursuivent dans le dernier one-shot du créateur Tsugumi Ohba, qui voit le président Donald Trump entrer dans une guerre d’enchères pour le carnet de meurtre magique qui se trouve au centre de la franchise.

Bien que le manga Death Note original ait pris fin en 2006, la franchise a reçu un flux constant d’adaptations et de matériel supplémentaire depuis lors. Certains, comme la série animée, sont plutôt bons, tandis que d’autres ont fini par être absurdes et inutiles. Je ne sais pas trop où sur ce spectre placer le dernier contenu de Death Note, mais il se démarque certainement en raison de ses analogues réels.

L’histoire originale de Death Note concerne un cahier qui peut tuer n’importe qui une fois que son nom est écrit sur ses pages. Après avoir reçu l’outil de meurtre éponyme de Ryuk, un «Shinigami» ou un «dieu de la mort», le protagoniste de la série Yagami utilise le Death Note pour tuer ceux qu’il considère comme des criminels sous le surnom de «Kira» avant de complètement dérailler alors qu’il évite capture par une série de détectives de génie. C’est une histoire stupide mais convaincante qui n’a jamais vraiment eu besoin d’un épilogue ou d’un suivi, mais j’ai suivi les différents one-shots sortis depuis sa fin et j’étais plus que prêt à retourner dans le monde de Death Note quand Ohba a laissé tomber le dernier chapitre.

Cette nouvelle histoire de Death Note – surnommée officieusement «Never Complete» par les fans après l’exposition d’art dans laquelle elle a été révélée pour la première fois – voit Ryuk retourner dans le monde humain pour accorder les pouvoirs de Death Note à un adolescent nommé Minoru Tanaka. Ses principaux objectifs sont de provoquer des méfaits et de manger des pommes (une délicatesse dans son monde), et Tanaka promet de lui donner toutes les pommes qu’il peut manger s’il suit les plans du garçon. Voyez, au lieu de tuer ses ennemis ou d’adopter une forme de justice tordue, Tanaka charge Ryuk d’utiliser la télévision japonaise pour vendre aux enchères «le pouvoir de Kira», qui, au cours des années depuis qu’il était actif, est devenu un nom familier dans le monde entier.

Les offres finissent par devenir si importantes que seuls le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump peuvent continuer, le premier affirmant publiquement qu’il prévoit d’utiliser le pouvoir de Kira “à des fins pacifiques” et le dernier promettant de ne pas l’utiliser du tout. Après une guerre d’enchères furieuse, les États-Unis remportent l’enchère avec une offre de 10 000 milliards de dollars.

Le dernier détective de génie survivant de l’histoire originale de Death Note observe de près ces tournures des événements, réfléchissant à la façon dont le nouveau Kira prévoit d’accepter cette somme scandaleuse sans s’exposer dans le processus. La solution est simple: le dernier message de Ryuk demande aux États-Unis de répartir l’argent de manière égale entre tous ceux qui ont un compte à la Yotsuba Bank of Japan, ce qui représente 10 millions de dollars par personne. Tanaka et environ un million d’autres citoyens japonais se retrouvent soudainement immondes.

Aucun président dans cette histoire n’est explicitement nommé, mais les personnages ressemblent tellement au monde réel Xi Jinping et Donald Trump qu’il est indéniable que Ohba fait référence. En se révélant au sosie de Trump, Ryuk l’informe d’une nouvelle règle émise par le roi Shinigami qui stipule que quiconque achète ou vend le Death Note mourra une fois qu’il aura pris possession du cahier ou de l’argent. Égoïste comme toujours, le président américain refuse de prendre le Death Note de Ryuk, préférant simplement présenter un spectacle pour le reste du monde.

«Je vais de toute façon annoncer que j’ai acquis le pouvoir de Kira», explique Trump au Shinigami du bureau ovale. “Je l’ai, mais je refuse de l’utiliser. Je vais me faire ressembler à un saint. “

“Never Complete” est un retour fascinant à l’univers Death Note, à la fois en termes de narration globale du manga et de son commentaire sur le monde réel. Les allers-retours entre la Chine et les États-Unis alors qu’ils se disputent le pouvoir surnaturel du Death Note reflètent certains des coups de poing auxquels les puissances mondiales sont connues pour participer pendant les négociations diplomatiques, et cela ne m’a pas surpris voir Trump donner la priorité à l’achat d’une toute-puissance éphémère à des fins personnelles plutôt que, je ne sais pas, améliorer le bien-être de ses concitoyens.

En tout cas, Death Note est à son meilleur lors de la présentation des plans complexes de ses protagonistes, et quiconque est tombé amoureux des intrigues subtiles de Light dans le scénario original est sûr de trouver quelque chose à aimer ici. Prenez simplement l’intelligence et la franchise du commandant en chef sans nom avec un grain de sel.

Oh, et le nouveau gosse meurt comme Light avant lui, juste au cas où vous auriez besoin d’un rappel des limites de l’orgueil de l’humanité.

