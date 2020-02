Donkey Kong a la bouche sur les pieds et je déteste ça

J’aurais pu passer toute ma vie sans jamais le savoir. Mais maintenant je le sais et maintenant vous aussi, sachez ce fait. Dans Mario Kart Wii, Donkey Kong a la bouche aux pieds.

Si je dois vivre avec cette image et cette pensée dans ma tête, vous aussi. C’est juste. De plus, il est un peu intéressant que cela soit dû à une erreur qui applique la mauvaise texture aux pieds de Donkey Kong. Merci, Super Mario Broth! J’ai appris quelque chose de nouveau et je déteste ça.

Je dois me demander, à quoi cela ressemblerait de vivre la vie avec la bouche aux pieds? Demandons à Donkey Kong, le singe adorable avec plus de bouches qu’un dieu, ce qu’il pense de toute la situation.

Oh … je suis vraiment désolé M. Kong. Veuillez comprendre, nous nous sentons tous horribles à ce sujet et nous sommes là pour vous.

