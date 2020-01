Donkey Kong Country: le concepteur principal de Tropical Freeze est apparemment revenu dans les studios rétro

Il ressemble à l’un des Studios rétro«Les grands talents sont revenus pour donner à l’entreprise un petit coup de pouce créatif!

Apparemment, le concepteur principal de Donkey Kong Country: Tropical Freeze Stephen Dupree est de retour sous l’emploi de Retro Studio. Cela a été révélé grâce à une mise à jour du compte LinkedIn de Dupree, qui montre maintenant qu’il avait rejoint Retro depuis septembre 2019.

Au cours des deux dernières années, Dupree avait quitté Retro pour travailler avec Playful Corp. – où il a travaillé sur New Super Lucky’s Tale pour Nintendo Switch.

Pour l’instant, on ne sait pas trop sur quoi Dupree travaille avec Retro Studios – que ce soit Metroid Prime 4, la série Donkey Kong ou autre chose. Nous vous ferons rapport si et quand nous en entendons plus!

