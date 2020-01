Bienvenue dans une autre édition de Nintendo Showdown! Il s’agit d’une série hebdomadaire sur Nintendo Enthusiast, et elle nécessite une certaine participation du public. Chaque semaine, nous comparerons deux (ou plus) jeux Nintendo et nous les opposerons dans un sondage. Vos votes décident du gagnant, alors choisissez judicieusement. Au cours des prochaines semaines, nous associerons les favoris de Nintendo à des jeux indépendants qui s’en sont inspirés. L’original conserve-t-il la couronne ou un nouveau venu l’a-t-il mieux fait?

Cette semaine, nous examinons une paire de plateformes 2D colorées! Nintendo a époustouflé les joueurs avec la série Donkey Kong Country sur SNES. Des années plus tard, nous avons des successeurs officiels et non officiels! Donkey Kong Country Returns sur Wii a été un retour glorieux grâce à Retro Studios. Playtonic, une équipe qui comprend de nombreux anciens développeurs de Donkey Kong Country, a récemment exploité cette même magie avec Yooka-Laylee et Impossible Lair. Quel jeu de plateforme 2D est parfait? Aidez-nous à décider en votant ci-dessous!

Donkey Kong Country Returns contre Yooka-Laylee et l’impossible repaire