Donne-moi ce masque!

Cette semaine sur Snapshots, des objets étranges, un magasin calme à Midgar, une entrée dans une tombe sombre et effrayante, des lumières colorées, des trains de nuit et un mec en colère avec une arme à feu et une casquette de baseball.

Capture d’écran d’Assassin’s Creed: Origins: @GeekNamedMike (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenhot: @ Faerk7 (Twitter)

ControlScreenshot: @catsandbolts (Twitter) Assassin's Creed: Odyssey Capture d'écran: @ RobbyRose69 (Twitter)

Horizon: Zero DawnScreenshot: @BoredAloy (Twitter) Capture d’écran de Remake de Final Fantasy VII: @lorsteibel (Twitter)

The Division 2Screenshot: @IliasFeizidis (Twitter) ControlScreenshot: @ DrCaligari72 (Twitter)

No Man’s SkyScreenshot: @PoachiiN (Twitter) God Of War (PS4) Capture d’écran: @Lochlan_Miller (Twitter)

Red Dead Redemption IIScreenshot: @RedHadesFFXIV (Twitter) Days GoneScreenshot: @PeteyReilly (Twitter)

«Écoutez, vous êtes fou parce que je vous ai dit de vous taire? C’était comme il y a un an! »

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

Si vous avez une capture d’écran sympa à partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. Ou postez vos photos sur Twitter en utilisant le hashtag #Ksnapshots. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

