Donner à Batman: Arkham Origins une seconde chance

Le prochain match Batman de WB Montréal est devenu le sujet de discussion de la ville à la suite de sa récente campagne sur les médias sociaux et des conseils (accidentels) de l’écrivain The New 52 Scott Snyder. Ainsi, entre le manque de sorties majeures et une multitude de retards, Mike Mahardy et Tamoor Hussain ont décidé de revenir au précédent jeu Batman du studio: Arkham Origins.

Dans la vidéo ci-dessus, Mike et Tamoor (alias Batman et Robin) racontent leurs récents rediffusions du jeu de sept ans. Leurs expériences varient énormément, tout comme leurs bacs de connaissances Batman, alors attendez-vous à un argument ou deux, ainsi qu’à quelques brûlures sales et sales.

GameSpot couvrira les prochaines annonces de WB Montréal, qu’elles arrivent bientôt ou lors de la présentation de l’E3 de cette année.