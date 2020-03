Donnez une pause à la souris

Un guide d’achat pour l’alternative de contrôle dans nos équipements.

Par Manuel Buzn / Mis à jour le 21 mars 2020, 19:48 commentaires

Les joueurs sur PC sont très fiers duavantages du clavier et de la souris. La vitesse et la précision de la souris, ainsi que la personnalisation et l’utilité du clavier sont vénérées par ceux qui participent à cette plateforme. Cependant, il existe des occasions, surtout, des titres spécifiques dans lesquels le recours à la commande classique est une alternative tout aussi confortable. Nous avons récemment évoqué l’évolution de la morphologie de ces appareils au fil des années. Aujourd’hui, nous voulons ramener les coussinets à l’avant pour quelque chose de différent: recommander ceux qui nous semblent les plus exceptionnelsjouer sur pc. Nous vous invitons à nous rejoindre.

Tout un océan d’optionsLa nature ouverte du PC et l’absence de “générations” en tant que telles font de la plate-forme toutun point de rencontre pour tous les types de contrôleurs. De celles que nous utilisons sur nos consoles à celles conçues à partir de zéro pour cette plate-forme ou d’autres. Cette situation donne aux joueurs une énorme liberté pour jouer leurs titres préférés comme ils le souhaitent; Mais cela peut aussi semer devant nous la graine du doute lorsque nous faisons jouer l’un de ces appareils. Trouvez la réponse à ces doutes éventuelsdépend de notre style de jeu et des titres sur lesquels nous passons plus de temps.

Il est difficile de déclarer qu’un contrôleur spécifique est «le meilleur» de son prixPar exemple, les joueurs réguliers du genre de combat préféreront les contrôleurs avec undisposition divisée entre les boutons et les bâtons, comme c’est le cas avec le DualShock 4 de Sony, par rapport àdistributions asymétriquescomme la manette Xbox One. Les deux peuvent même ne pas suffire et préfèrent opter pour unbâton d’arcadequi leur permet de faire de leur mieux dans ce genre. Tout dépend de la propre approche du joueur; mais il y aura probablement un choix optimal pour chaque situation.

Voilà pourquoiil est difficile de déclarer qu’un contrôleur spécifique est “le meilleur” de son prixet qu’il est vraiment valable pour tout le monde. Pour cette raison, nous avons divisé le contenu de cette spéciale en plusieurs sections qui, d’une certaine manière, peuvent mieux représenter plus de joueurs que de simplement donner une liste fermée d’appareils.

Nos contrôleurs officiels préférésDans une enquête publiée par Steam en 2018, la plate-forme de jeux vidéo par excellence sur PC a affirmé que les contrôleurs les plus utilisés sur les ordinateurs étaient ceux qui provenaient des consoles elles-mêmes; carla plupart des joueurs sur PC avaient plus d’une plate-forme. Il est logique que, si vous avez déjà une ou plusieurs consoles à la maison et que vous vous soyez habitué à leurs contrôleurs, choisissez de l’utiliser également sur votre ordinateur lorsque vous jouez. Il est très peu probable que vous achetiez l’un de ces appareils exclusivement pour jouer avec une télécommande sur un PC; mais en étant conscient, ce sont nos favoris:

Manette Xbox One de MicrosoftToujours le meilleur contrôleur pour jouer sur PC

Votre distribution peut sembler plus ou moins confortable, mais il est difficile de supprimer la recommandation du contrôleur Xbox One lorsque nous parlons de l’utiliser sur nos ordinateurs. Sa compatibilité avec Windows est totale par câble et sa dernière révision nous permet de nous connecter via bluetooth sans fil. De plus, sa construction est ferme et ergonomique; tandis que sa distribution est idéale pour une large gamme de titres. Il utilise des piles AA pour fonctionner, une fonction qui peut être aimée ou méprisée selon chaque utilisateur.

Manette Nintendo Switch ProUn contrôleur très bien construit avec une batterie sans fin

Bien que la dernière fois il ne soit pas apparu, cette fois, nous aimerions recommander le “Pro Controller” que Nintendo a construit pour sa console portable. Grâce à la compatibilité avec Steam et les pilotes par défaut, nous pouvons utiliser ce pad sur notre ordinateur sans trop de maux de tête. Sa distribution est similaire à celle du contrôleur Xbox One; Mais nous considérons que la Nintendo a une plus grande robustesse et dispose d’une excellente batterie interne d’environ 40 heures d’utilisation que nous pouvons charger via son USB-C. Peut-être ses seuls points faibles sont l’absence de déclencheurs analogiques et la perte de diverses fonctionnalités sur PC qui augmentent son prix de vente.

Sony Dualshock 4Un excellent contrôleur pour ceux plus concentrés sur la traverse

Bien qu’il ne dispose toujours pas d’un support natif sur le PC, les efforts de plates-formes comme Steam et de groupes indépendants comme DS4Windows parviennent à apporter le pad PS4 à nos équipes. Le format du contrôleur Sony, immuable depuis l’époque de la PSX, n’est pas du goût de tous les utilisateurs; Mais le commandement de la société japonaise présente certaines caractéristiques qui le distinguent des autres propositions. Nous mettrons en évidence les fonctions que les pilotes de DS4Windows nous permettent de faire avec le panneau tactile, ainsi que les bâtons de contrôleur. Cependant, nous devrons ignorer certains problèmes, tels que sa batterie faible.

Recommandations pour les poches serréesDans le cas curieux où vous n’avez pas de contrôleur disponible dans votre maison et vous n’avez pas trop de budget; Vous serez heureux de savoir qu’il existe un marché puissant pour les pilotes de PC abordables. La plupart d’entre eux sont en dessous des contrôleurs de qualité officiels; mais ils ont généralement des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, la plupart d’entre eux sont des hybrides, nous pouvons donc les utiliser à la fois sur notre PC et sur certaines de leurs consoles compatibles. En tout cas, ce sont nos favoris:

Nacon GC-100XFLe format Xbox 360 à un prix avantageux

La disparition du contrôleur Xbox 360 d’origine de nos magasins a laissé un vide important pour les utilisateurs qui souhaitent un contrôleur PC abordable. Des propositions comme celle de Nacon sont particulièrement intéressantes à cause de cela. Le contrôleur de la marque française offre un format et une qualité très similaires à la commande fournie par la deuxième console Microsoft et l’utilisation de Xinput le rend aussi compatible avec Windows que ce dernier. Bien que sa construction et l’apparence du câble nous rappellent pourquoi son prix est si inférieur à d’autres alternatives; Pourtant, un bon pad abordable.

Logitech F710Le bouton archaïque de la marque suédoise est l’une des meilleures alternatives abordables

Le Logitech F710 ne gagnera aucun prix pour sa conception innovante ou attrayante, mais nous n’achetons pas de contrôleur pour ces fonctionnalités. Ce modèle compense son apparence obsolète avec un bon clavier, une connexion sans fil et une construction ferme. Sa distribution est parallèle, comme celle des commandes des consoles Sony; Mais sa prise en main et son ergonomie sont plus proches de la philosophie derrière les pads de Microsoft. Le contrôleur de la marque suédoise a des ajouts intéressants tels que le moteur de vibration et le logiciel propriétaire. Cependant, pour utiliser ce dernier, nous devrons rechercher les pilotes disponibles sur le site Web de Logitech ou utiliser le CD-ROM qu’ils contiennent. C’est sa plus grande faiblesse à côté d’une traverse un peu molle.

Pour ceux qui rivalisent pour gagnerNous avons déjà indiqué à d’autres occasions que les contrôleurs s’adaptent et évoluent en fonction des besoins des jeux vidéo, car ils déterminent comment ils sont gérés sur de nombreuses plateformes. Cependant, les joueurs eux-mêmes sont également un agent à prendre en compte sur ce marché, ce n’est pas en vain qu’ils utilisent ces appareils et avec l’essor du jeu compétitif, ces joueurs demandent plus d’options de contrôle. Ces options semblent provenir de la main des leviers arrière et du format “professionnel” des contrôleurs de marque haut de gamme. De tous les contrôles de la concurrence, nous soulignons ceux-ci:

Xbox Elite Series II de MicrosoftLe contrôleur le plus avancé de Microsoft est remodelé

Dans notre précédent spécial dédié à ces appareils, nous avons placé la télécommande Microsoft comme alternative à Scuf Gaming. Depuis lors, les Redmond ont lancé la deuxième itération de leur contrôleur premium, résolvant certains des points sur lesquels la marque anglaise, maintenant détenue par Corsair, la dépasse. Le contrôleur Elite Series 2 conserve la personnalisation de son prédécesseur, améliore ses finitions et ajoute des extras, tels que sa base de chargement, ce qui en fait une option très attrayante. De plus, bien que quelque peu élevé, il répète le prix; nous aimons ne pas le voir augmenter énormément.

Contrôleur Nancon Revolution Unlimited ProBoutons latéraux et beaucoup de personnalisation pour un contrôleur de compétition

Pour varier de notre spécial précédent, nous aimerions recommander l’approche professionnelle de Nacon aux contrôleurs de compétition. Son contrôleur Revolution Unlimited Pro a une construction de haute qualité et possède des fonctionnalités intéressantes qui le différencient des propositions premium d’autres marques. Le contrôle conserve un format asymétrique même s’il est destiné à être utilisé avec la PS4 en plus de notre équipement, de sorte que l’écran tactile fait son apparition. Il a des boutons qui ne sont pas des leviers arrière personnalisables situés sur les côtés de la poignée; ainsi que des profils et des détails configurables tels que l’échange des bâtons ou le réglage des vibrations.

En savoir plus sur: Manettes de jeu, Guide d’achat, Technologie et contrôles.

.