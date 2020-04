Donnez votre avis sur A Fold Apart – Nintendo Switch. Nous serons toujours ensemble

Nous vivons dans des moments difficiles. Nous, qui sommes des êtres sociaux, devons rester dans nos maisons, nous devons être en relation avec d’autres personnes, si nous voulons arrêter la courbe de contagion et battre COVID-19. L’un des aspects les plus difficiles pour la population est de ne pas pouvoir voir ses proches, de ne pas pouvoir quitter leur domicile pour rendre visite à leurs grands-parents qui, comme vous, sont seuls chez eux. Et bien que la technologie ait beaucoup progressé et que nous soyons en mesure de maintenir le contact avec ces personnes qui sont importantes dans nos vies, ce n’est pas la même chose que de pouvoir être avec elles en personne. Les voir, les étreindre, être là, avec eux au même endroit, c’est quelque chose que nous avons dû abandonner pour l’instant. Précisément, la proposition de Un repli aborde ce sujet, comment deux personnes qui s’aiment beaucoup, un couple de mariage dans ce cas, doivent vivre avec le fait qu’elles vont toutes les deux vivre séparément pour une bonne saison, dans ce cas pour le transfert de l’un des deux pour son travail. Rejoignez-nous pour voir comment le nouveau titre de Lightning Rod Games est sorti.

Naviguer entre insécurités

Ce n’est pas la première fois que l’amour devient le protagoniste d’un jeu vidéo. Nous l’avons déjà vu dans Solo: Islands of the Heart, où l’amour de soi, apprendre à mieux se connaître, était le thème principal. Dans A Fold Apart, le cœur de son histoire est l’amour que deux personnes traitent et comment elles peuvent le protéger et le garder face à la distance qui est apparue entre elles. L’un des aspects qui nous aident à nous sentir plus impliqués dans l’histoire qui nous raconte est que nous pouvons choisir le type de relation qui est représenté dans l’histoire, c’est-à-dire que nous pouvons choisir le sexe des deux membres du couple, que nous aimions. Bien que nous aurions aimé qu’ils nous aient également donné la possibilité de pouvoir mettre un nom pour chacun.

Concernant l’histoire en soi, c’est très émouvant. C’est une chanson d’espoir, que même si elle ne vous fera pas pleurer, elle laissera une sensation très réconfortante et agréable. Il explore soigneusement les insécurités qu’un couple peut traverser dans une situation où ils ne peuvent pas se voir en raison de la distance qui les sépare, toutes les pensées qui peuvent être émises dans ces cas et comment les affronter. Pour cette raison, nous avons trouvé la façon dont A Fold Apart combine la narration avec un gameplay sensationnel. Nous apprenons à connaître l’histoire à partir des messages envoyés par les deux membres du couple, en pouvant, de temps en temps, choisir certaines des réponses que nous pouvons donner, entre deux disponibles dans chaque cas. Pendant que nous répondons à ces messages, nous pouvons nous déplacer sur la scène, et sur la base des commentaires qui peuvent nous faire douter de certains aspects de notre relation, nous commençons les sections où se trouve la vraie fille de gameplay: elle énigmes.

Pendant que nous résolvons chaque casse-tête, nous pouvons voir les réflexions du personnage que nous contrôlons, en tirant une conclusion dans chaque casse-tête que nous résolvons, donc en vérité le récit a été constant pendant un peu plus de deux heures que le jeu nous a duré. . Cela nous a semblé un grand succès, car nous encourage à continuer à vouloir résoudre leurs énigmes pour savoir comment se termine le coupleS’ils ont enfin réussi à surmonter cet abîme qui se trouve devant eux et les empêche d’avancer dans leur relation, mettant la terre entre eux. Cependant, nous aurions aimé plus si l’histoire ne s’était pas terminée si tôt, car elle nous laisse un peu le sentiment d’être dans un bref résumé de la relation, au lieu d’un développement complet. Je pense que ce qui est le plus apprécié est au début, qui nous montre comment ils se sont rencontrés, puis nous les a immédiatement montrés en couple, en prenant la décision qui sera le tournant de l’aventure. Il faut plus de temps pour approfondir la relation encore plus, sans avoir besoin d’ajouter plus de puzzles, car le nombre d’entre eux semble plus que correct.

Il est à noter que A Fold Apart a été développé avec Apple Arcade comme plate-forme principale sur laquelle publier le titre. La courte durée de celui-ci, ainsi que les graphismes, polygonaux, mais beaux grâce à une direction artistique plus que réussie, indice de quelle plateforme a déterminé ses limites, comme par exemple le manque de rejouabilité qu’elle présente. Bien que le service Apple ne soit pas la seule plate-forme que le développeur semble avoir prise en compte, car tout au long du jeu, nous n’avons pas cessé d’avoir le sentiment que Fold Apart pourrait faire avec Nintendo 3DS. Cela est dû à la façon dont les scénarios, les arrière-plans, les textes et les personnages sont superposés à l’écran, il est donc possible que cette plate-forme ait été prise en compte à un stade précoce de développement, car le résultat final aurait fière allure avec l’effet tridimensionnel de la dernière console Nintendo portable.

Bien sûr, tout n’est pas beau dans sa section graphique, car, bien que le titre sache utiliser les capacités de la console, nous avons trouvé un framerate très instable selon les moments de l’aventure, notant qu’il est tombé des années 60 fps jusqu’à un chiffre inférieur, y compris sur le chemin de la coupe occasionnelle, ce qui nous fait voir que le titre a manqué un peu plus de temps pour optimiser son code, pour corriger ces déficiences. Au moins, Ces situations ne se sont pas produites pendant que nous résolvions un casse-tête, mais, en tout cas, elles ternissent l’atmosphère que le jeu tente de transmettre..

Résoudre l’énigme de mon cœur

L’origami, ou origami, est l’art qui consiste à plier un papier pour qu’on finisse par lui donner une forme. Bien, Les puzzles proposés par A Fold Apart ont beaucoup à voir avec cette belle pratique. Chaque niveau jouable se compose d’une image, que nous pouvons voir à la fois devant et derrière, et notre mission est de faire en sorte que notre personnage atteigne une étoile, afin qu’il puisse continuer son chemin. Pour cela, nous avons une série d’outils qui, selon la mesure dans laquelle nous avons progressé dans les puzzles, nous permettent de plier le papier sur tous ses côtés, même en diagonale, et de faire pivoter l’image de 90 ° où nous voulons. Bien sûr, plus nous avons d’outils pour résoudre l’énigme, plus c’est difficile, et nous vous assurons déjà que les apparences ne doivent pas vous tromper, car il y a quelques puzzles qui nous ont fait transpirer la grosse goutte pour les résoudre. Note au lecteur: Si vous avez une bonne vision spatiale, il est plus facile de trouver la solution.

Voir aussi

Cependant, comme je l’ai déjà dit, le moteur qui nous fait progresser est de l’histoire ancienne, donc les développeurs ne veulent pas que nous restions coincés à un niveau et ne connaissions pas la fin. Il existe deux systèmes de rails pour cela. Le premier est très évident, vous allez dans le menu pause et demandez un indice. Ce système n’a aucun type de pénalité, donc si nous voulons seulement profiter de l’histoire, nous pouvons demander un indice après l’autre jusqu’à ce que le jeu termine le puzzle pour nous. Le deuxième système est beaucoup plus subtil et sert de guide indirect constant pour savoir si nous allons dans la bonne direction. Alors que les personnages continuent de transmettre leurs émotions au cours des énigmes, les signes avec ces reflets apparaissent à mesure que nous approchons de la solution du puzzle. Personnellement, nous préférons cette deuxième option, car est parfaitement intégré au gameplay et cela fonctionne comme une récompense pour le joueur pour avoir tracé le bon chemin vers la solution du puzzle.

En tant que boucle qui ferme l’ensemble qui est A Fold Apart, nous avons sa bande-son, 13 thèmes musicaux qui nous ont rappelé les compositions que Michael Giacchino dirigeait à l’époque pour Pixar’s Up, et qui accompagnent parfaitement tout ce que les développeurs veulent nous dire et comment ils veulent nous faire sentir. Bien entendu, cette coïncidence ne va pas au-delà de la réminiscence de cette œuvre, alors ne vous attendez pas à retrouver ici ce que vous avez entendu dans la bande d’animation. Enfin, une mention spéciale doit être traduction de haute qualité en espagnol Et avec une seule faute, c’est que le personnage masculin de notre couple était parfois appelé une fille. Nous ne savons pas s’il s’agit d’un échec de traduction ou de programmation, mais c’est encore un détail mineur qui, au lieu de déranger ce qu’il a accompli, nous arrache quelques sourires.

Un repli – Chérie, nous devons parler

A Fold Apart est une histoire douce et sincère sur les obstacles qu’un couple doit surmonter s’il veut que sa relation survive tout en étant éloigné l’un de l’autre. Il ne réinvente rien, mais tout ce qui compte se fait avec tant d’affection qu’il est impossible de ne pas vouloir tout savoir sur cette histoire d’amour, pour voir s’ils parviennent enfin à surmonter leurs problèmes. Pour ce faire, il nous propose une série de puzzles inspirés de l’origami qui ne sont pas une simple procédure, mais un défi, comme ceux que notre partenaire doit résoudre pour concilier leur relation. Tout n’est pas parfait, nous souhaitons qu’il ait duré plus longtemps dans lequel les personnages ont été plus développés, ainsi que plus poli sur le plan technique. Mais personne n’est parfait et, précisément malgré cela, nous les aimons toujours, avec toutes leurs imperfections, avec tout notre amour..

Nous avons analysé A Fold Apart grâce à un code numérique fourni par Lightning Rod Games. Version analysée 1.0.3

Parfaitement imparfait

Il n’a pas la meilleure finition graphique, ni ne dure autant que nous l’aurions souhaité. Mais A Fold Apart a un cœur si gros qu’il ne rentre pas dans sa poitrine. Avec sa douce histoire d’amour et ses énigmes stimulantes inspirées de l’art de l’origami, elle montre que la chose la plus importante est l’amour et l’âme que nous consacrons à ce que nous aimons le plus. Une aventure inconnue est moins recommandée.

PROS

Les puzzles sont très bien conçus et stimulants

La bande sonore accompagne parfaitement tout ce qui se passe à l’écran

Le résidu laissé par l’histoire à la fin est très joli

CONS

Il est très court et nous avons besoin que les personnages aient plus de développement

Les scènes de transition présentent des baisses d’image notables par seconde

C’est un peu cher pour le contenu qu’il propose

Connexes