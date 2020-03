Doom 64 est une gravure plus lente et plus satisfaisante que l’original

Capture d’écran: Bethesda

Je me réveille dans l’installation abandonnée de Phobos, un lieu à la fois familier et inconnu. Les couloirs sont oppressivement sombres; tout est si sombre. Je veux presque tendre la main et toucher les murs pour m’assurer que je continue d’avancer. L’air est épais avec les gémissements atonaux des machines défectueuses et les grognements des morts ravivés deux fois.

L’enfer marche à l’intérieur – à l’intérieur de la base, à l’intérieur de moi.

Doom 64 a été initialement publié en 1997 sur Nintendo 64 par Midway. À ce moment-là, le Doom original était une vieille nouvelle dans le monde du jeu, usurpé par des tireurs à la première personne plus modernes comme le propre Quake d’id. Doom 64 n’était cependant pas un simple portage, mais un nouveau jeu avec des graphismes entièrement repensés et une campagne à 32 niveaux entièrement originale. Pourtant, les critiques l’ont largement fait de toute façon, et c’était à peu près la fin de l’histoire jusqu’à présent. Aujourd’hui, parallèlement à la sortie de la dernière entrée de la série Doom Eternal, Doom 64 a été mis à niveau et republié pour la première fois sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC.

À bien des égards, Bethesda a choisi le jeu le moins comme Eternal pour partager les projecteurs avec lui.

Doom 64 occupe un espace liminal inconfortable dans l’histoire de la série de tir légendaire d’id. Il a été largement oublié jusqu’à récemment, mais il n’a jamais été tout à fait obscur. Il frappe un rythme et un ton quelque part entre les jeux classiques et le dernier Doom 3. teinté d’horreur de survie. Il partage une fondation mécanique presque identique avec ses ancêtres PC les plus importants, mais marie ces principes fondamentaux déchirants avec un éclairage sombre, synthé à table d’onde, et un véritable sentiment de tristesse et d’effroi.

C’est pourquoi je préfère Doom 64 aux sensibilités plus simples des originaux. Doom et Doom 2 sont aussi très amusants, mais 64 est l’expérience la plus racontable et la plus affective pour moi car c’est un jeu d’action qui laisse place à la tristesse.

Photo: Midway (MobyGames)

Cela commence par le protagoniste. Le Doom Marine n’a pas été esquissé en détail dans le jeu original, mais nous obtenons un peu plus d’élaboration sur son personnage avec Doom 64. Cette élaboration est enracinée dans un traumatisme. Considérez ce texte de présentation du manuel d’instructions du jeu original (vous vous en souvenez?)

«Votre fatigue était énorme, le prix à payer pour rencontrer le mal pur. L’enfer était un endroit qu’aucun mortel n’était censé expérimenter. Stupides médecins militaires: leurs tests et leurs traitements ne lui ont guère aidé. En fin de compte, qu’importe, tout était classé et scellé. Les cauchemars ont continué. Démons, tant de démons; implacable, coulant à travers. “

Le Doom Marine est l’archétype de la fantaisie masculine blanche du pouvoir dans le jeu – un rôle qu’il continue à remplir à ce jour sans grand changement – donc cette rare reconnaissance de la vulnérabilité, des traumatismes et des maladies mentales est importante, et j’apprécie moi-même expériences de maladie mentale. Il n’est pas toujours fréquent que les hommes dans les jeux d’action soient autorisés à être fatigués ou malades, et encore moins à avoir peur. Le résultat est toujours un fantasme de pouvoir, mais teinté des contours de la dépression.

Ce n’est pas seulement un sens du devoir nébuleux qui rappelle le Marine à Phobos dans Doom 64. Ce sont ses propres fantômes qui le rappellent également.

Et retourner à Phobos – revenir à Doom, en quelque sorte – est inconfortable et inquiétant, un rappel que vous ne pouvez pas vraiment y retourner. Malgré son imagerie macabre, le Doom original est une affaire lumineuse et même campante, mieux jouée sans jamais relâcher le bouton de course. Mais Doom 64 est délabré, sombre et délibérément lourd. La marine est censée revisiter la même base depuis le premier match, mais les dispositions sont toutes différentes. Le level design est claustrophobe, sujet à des transformations imprévisibles et chargé de pièges. Vous vous déplacez toujours comme un train de nuit et transportez près d’une douzaine d’armes, mais si vous ne le prenez pas un peu plus lentement et regardez dans les coins sombres, vous risquez de rencontrer une mort rapide.

À bien des égards, Doom 64 est délibérément inaccessible. Il punit activement les types de tactiques qui ont fonctionné dans les jeux précédents en repeuplant des sections dégagées de la carte avec de nouveaux ennemis ou en bloquant le joueur sur des rebords étroits alors que le sol s’effondre dans une fosse de feu bien en dessous.

Cette inaccessibilité va doubler si vous jouez la version originale. Jouer à un jeu de tir à la première personne avec un seul stick analogique Nintendo 64 fragile est une corvée et un cauchemar d’accessibilité, mais étrangement, tout cela ajoute à la mystique de Doom 64. La version originale de la cartouche a une bizarrerie bizarre où vous ne mitraillerez qu’à la vitesse de marche, sauf si vous mappez spécifiquement le contrôleur afin de pouvoir maintenir les boutons de course et de mitraillage enfoncés en même temps. Le résultat est que mes réflexes étaient toujours plus lents que dans les jeux Doom originaux, ce qui signifie que j’ai été frappé beaucoup plus souvent par Cacodemons et Nightmare Imps, ce qui signifie que j’étais beaucoup plus prudent lorsque je marchais sur la pointe des pieds dans chaque nouvelle pièce.

Capture d’écran: Bethesda (Kotaku)

Les choses sont un peu plus indulgentes dans la réédition mise à jour, que j’ai jouée sur Switch. Il fonctionne et joue très bien, et je n’ai jamais remarqué de cadres tombés ou déchirés. La luminosité par défaut est assez élevée, beaucoup plus élevée que même le réglage le plus lumineux de la version d’origine. Bien que j’aie toujours augmenté la luminosité au maximum lors de la lecture de l’original juste pour que je puisse voir, je trouve que je dois faire exactement le contraire avec la réédition afin de préserver l’ambiance de couvée d’origine.

Les contrôles mis à jour sont beaucoup plus réactifs et accrocheurs que dans l’original, au point où ils se sentent désormais beaucoup plus conformes aux classiques. Curieusement, cependant, j’ai découvert que la visée par contrôle de mouvement est activée par défaut dans la version Switch. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation utile dans Breath of the Wild ou Skyrim, c’est carrément étrange dans Doom, où vous ne pouvez déplacer votre arme que le long de l’axe X. Je l’ai rapidement éteint.

Je pense qu’il est indéniable que quelque chose est perdu dans la traduction. Doom 64 sur le Switch en haute résolution avec des commandes modernes et des sauvegardes de niveau intermédiaire est un jeu différent de Doom 64 sur Nintendo 64 via un CRT exigu avec des commandes plus difficiles et recommençant avec un pistolet à chaque fois que vous mourez. Vous ne pouvez vraiment pas rentrer à la maison: l’original a vieilli et sa jouabilité gracieuse et la réédition est inévitablement quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ce qui est perdu dans l’authenticité rétro est cependant gagné dans l’accessibilité, et c’est un gain pour les nouveaux arrivants et les vétérans Doomers. Il y a même un nouvel épisode ajouté pour adoucir l’accord, et d’après ce que j’ai joué jusqu’à présent, il semble continuer le langage de conception de l’original.

Peu importe comment vous y jouez, Doom 64 est un jeu hors du temps, déjà vieux quand il était nouveau. Combien de fois ai-je traversé ces couloirs, chassant et chassé par le mal? En abandonnant les couvertures MIDI papa-rock et en reconnaissant que le Marine est fatigué et marqué, Doom 64 obtient un peu de méta en demandant ce qui est gagné en passant par les mêmes mouvements de déchirure encore et encore.

Les développeurs de Doom 64 voulaient à l’origine appeler le jeu The Absolution, mais ils ont finalement opté pour la commercialisation et la reconnaissance de la marque. Malgré tout, ils ont glissé le titre original comme nom du dernier niveau de campagne, et il y aurait eu des plans pour une autre suite appelée Doom: Absolution. Le mot leur importait apparemment.

absolution– / ˌæb.səˈl (j) u.ʃn̩ / —nom: pardon, surtout au sens spirituel ou théologique.

Le marin Doom cherche-t-il le pardon? Rachat? Si vous suivez la tradition des jeux contemporains et peut-être quelques théories de fans qui proposent une chronologie de travail, alors peut-être que oui.

Suis-je?

Doom 64, avec son atmosphère dépressive, me frappe d’une manière différente des autres jeux classiques, malgré mon amour pour eux. Je vis avec une dépression sévère depuis longtemps, et cela coûte et coûte et coûte. Je me demande parfois si, comme le Marine, je me suis volontairement enfermé dans un cercle vicieux en prenant autant de temps pour reconnaître ma maladie mentale et le travail qui est nécessaire pour y faire face.

Capture d’écran: Bethesda

Absolution. Je sens les arêtes vives du mot, la façon dont il coupe pour dire – la façon dont les mots tranchants font toujours lorsqu’ils sont brandis sans réfléchir ou maniés cruellement.

Doom 64 met en garde contre les dangers de la noyade dans la mémoire jusqu’à ce que vous vous souveniez mal, en tordant les couloirs que vous avez parcourus cent fois jusqu’à ce que vous ne les reconnaissiez plus. Il vous donne tous les outils que vous connaissez depuis les anciens jeux, mais vous punit pour les avoir utilisés avec négligence en vous déposant dans un gouffre incontournable ou en vous boxant contre une attaque de démons.

Pour ma part, je trouve du réconfort dans la liminalité maladroite de Doom 64 et la résistance à une catégorisation stricte alors que je travaille ma dépression et que je développe ma propre identité queer, non binaire. Je trouve la paix en revenant à la chose à laquelle je ne peux pas vraiment revenir et en comprenant que j’ai grandi et que je grandis.

Je travaille. Travailler pour être plus bien, mais aussi pour comprendre et croire que j’ai de la valeur comme je le suis maintenant, de la façon dont ce vieux jeu étrange que j’ai toujours aimé et que tout le monde a la chance de vivre à nouveau a de la valeur c’est maintenant. Je travaille pour savoir que je suis assez.

Et je suis.

