Doom et Animal Crossing viennent pour nous sauver tous

Le monde est un endroit étrange, effrayant et déprimant en ce moment. Et il ne montre aucun signe d’amélioration de sitôt. Heureusement, Doom Eternal et Animal Crossing: New Horizons sortent cette semaine pour aider tout le monde à prendre une pause de toutes les mauvaises nouvelles.

Après des mois de célébrations de l’amitié incroyable de Doomguy et Isabelle, il était tout à fait normal d’inviter un groupe de personnages et de démons d’Animal Crossing de Doom ensemble pour une grande fête. La distance sociale n’est pas importante pour les démons et les animaux, ils sont à l’abri du virus. (Et Doomguy est Doomguy, il est fondamentalement impossible à tuer et aime aussi se laver les mains.)

Au-delà de Doom et Animal Crossing, d’autres choses sortent aussi. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 16 mars

Aventures de plongée profonde | SwitchSuper Bit Blaster XL | SwitchThe Strange Realm Of Mine | SwitchChop est Dish | PS4Slay The Bigies | PCWoMen In Science | PCChronicle: Unité huit | PCDragonScales 6: Amour et rédemption | PCBone Marrow | PCWeed Farmer Simulator | Jeux de cartes classiques PCEncore | PCOù dans le monde est Carmen Sandiego? | PCDemocratic Socialism Simulator | PC, Mac

Mardi 17 mars

Viaduc | PS4, Xbox One, SwitchKamiko | PS4La-Mulana 1 & 2 | PS4, Xbox One, SwitchR.B.I Baseball 20 | PS4, Xbox One, Switch, PCMLB The Show 20 | Pack tout-en-un PS4, Xbox One et SwitchKingdom Hearts | Échange PS4Knight | SwitchRainbow, toilettes et licornes | PS4Apocalypse, Wow! | PC, MacPillars Of Dust | PCBeardy McStrongarm | ADN mutant PCZombie | PCGolf Extreme | PC

Mercredi 18 mars

Jake explosif | PS4, Xbox One, PS VitaTop Speed: Drag & Fast Racing | SwitchBattle Ram | PCBlack Blood | PCDunk Lords | Boutique PCDwarf | PC

Jeudi 19 mars

TT Isle Of Man: monter sur le bord 2 | PS4, Xbox One, PClttle Dew 2+ | SwitchSeaBed | SwitchSilent World | Switch, PCDezatopia | SwitchThe Secret Order: Shadow Breach | SwitchNerdook Bundle Vol. 1 | SwitchFactotum 90 | Sweeper SwitchGhost | Switch Beyond Enemy Lines: Essentials | SwitchA Pluge Into Darkness | PC

Chroniques de Daneya | PCLegends Of Keepers: Carrière d’un maître de donjon | PC, MacPanzer Corps 2 | PCTiny Bunny | PCOverrun | PC

Vendredi 20 mars

Doom 64 | PS4, Xbox One, Switch, PCDoom Eternal | PS4, Xbox One, PCAnimal Crossing: New Horizons | SwitchMist Hunter | SwitchPooplers | SwitchLust For Darkness: Dawn Edition | SwitchDiabolic | SwitchQuell Memento | SwitchParty Arena: jeu de société Battler | Directeur de PCSolar | PCTopang | PCNight Road | PCReturn To Sender | PCDarkStory en ligne | PCOut Of The Park Baseball 21 | PCPlastris | PCSlayers à louer | PCChickduck et Catduck | PC

Samedi 21 mars

