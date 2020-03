DOOM Eternal a l’air brutal et incroyable dans sa bande-annonce de lancement

DOOM Eternal devait initialement sortir en novembre de l’année dernière. Cependant, id Software et Bethesda ont décidé de retarder le jeu de quelques mois afin que le FPS réponde aux attentes des fans.

Bien que l’attente ait été un peu longue, DOOM Eternal sera enfin présenté la semaine prochaine. Pour cette raison, les studios ont publié la bande-annonce de lancement du jeu, où nous voyons le genre d’action brutale que le FPS nous offrira.

DOOM Eternal – disponible sur Amazon

DOOM Eternal a fière allure dans sa première bande-annonce

id Software et Bethesda ont préparé un aperçu vraiment passionnant du jeu, montrant les différents types de démons auxquels nous devrons faire face dans cet épisode. En outre, le DOOM Slayer possède certaines de ses compétences et son puissant arsenal.

Les sociétés ont rappelé aux fans que toutes les précommandes du jeu incluront une copie gratuite de DOOM 64 pour les systèmes actuels. De plus, les joueurs recevront en récompense le Pack déchirure et déchirure, avec divers objets cosmétiques.

«Il n’y a qu’une seule forme de vie dominante dans cet univers, et il porte une épée d’acier de vengeance. Devenez le tueur et traquez les armées de l’enfer jusqu’aux extrémités de la terre et au-delà. La seule chose qu’ils craignent … c’est vous », explique la description de la bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous:

Les joueurs sont ravis de cette tranche, car elle promet de surpasser son prédécesseur dans un élément important. D’un autre côté, nous savons que le jeu aura un Battle Pass. Bethesda a depuis longtemps révélé si nous devrons payer pour un tel laissez-passer.

Si vous prévoyez de jouer le titre sur PC, nous vous recommandons de revoir sa configuration système minimale et recommandée dès que possible. Enfin, nous vous expliquons comment obtenir une peau de licorne particulière pour le DOOM Slayer.

DOOM Eternal sera présenté le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sa version pour Nintendo Switch arrivera plus tard, à une date encore à confirmer. Visitez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

