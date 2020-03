Doom Eternal a un mode à la troisième personne

Par Sherif Saed,

Lundi 30 mars 2020 11:15 GMT

Vous pouvez jouer à Doom Eternal à la troisième personne.

le Doom Eternal La communauté a découvert de plus en plus de fonctionnalités du jeu grâce à l’aide de tricheurs et de commandes de console. Nous avons déjà vu que le pistolet de Doom 2016 est en fait dans Eternal, même s’il n’a jamais fait la coupe.

Quelque chose d’autre que vous pouvez charger et jouer avec dans le jeu est un mode à la troisième personne. Doom Eternal se joue entièrement à la première personne, mais le jeu dispose d’un mode à la troisième personne dans lequel vous pouvez charger. Bien sûr, en raison du mode multijoueur Battlemode, le développeur id Software a dû modéliser les diverses animations de Slayer à la troisième personne.

Dave Oshry de New Blood a partagé une vidéo montrant Doom Eternal en cours d’exécution à la troisième personne, que vous pouvez essayer vous-même à l’aide de ce tableau Cheat Engine.

Le bois a fait travailler DOOM Eternal à la troisième personne pic.twitter.com/kGH3mfN2Bj

– Elon DUSK (@DaveOshry) 26 mars 2020

Renseignez-vous sur l’un des objets de collection que vous pourriez avoir manqué dans Exultia et Hell on Earth avec nos guides détaillés.

