DOOM Eternal, analyse: plus frénétique, même essence

Bethesda et id Software reviennent avec une suite au redémarrage qui nous a tous surpris en 2016 avec plus de tout: plus d’action, plus grand, plus frénétique et sans aucun doute, avec tous les éléments qui ont rendu le précédent totalement intact. Un appel essentiel pour être l’un des meilleurs tireurs dans la dernière ligne droite de la génération.

Imaginez: un espace marin, des portails, de la musique métal, un arsenal qui favorise la créativité quand il s’agit de démembrer des entités de l’enfer, et la tronçonneuse chargée d’essence. Affrontez une horde de démons à abattre pour défendre ce qui reste (peu) de l’humanité. Si ces éléments ne vous convainquent pas d’entrer pleinement dans DOOM Eternal, c’est que vous n’imaginez pas ce qui vous arrive.

En 2016, Bethesda et id Software ont su donner une tournure à une franchise qui était dans l’imagination de tous les joueurs comme l’un des sommets du tireur, comme l’une des références les plus plausibles et les plus remarquables de l’industrie du jeu vidéo. La responsabilité était énorme: adapter le jeu FPS le plus important à la nouvelle tendance du marché dans laquelle les graphismes et la frénésie prévalent sans perdre l’essence qui a fait de DOOM le jeu vidéo capitalisé.

La vieille école, rincée par le visage, était de retour: un shooter des classiques, frénétique, de ceux d’aller au nougat donnant la priorité à l’exploration de la pasillera sous les rails. Avec un énorme arsenal avec lequel régner la créativité de la violence et une histoire simple pour servir de guide en arrière-plan pendant que nous démembrons les démons. La barre était très haute et la responsabilité était double: prendre le symbole représenté DOOM pour une nouvelle génération de joueurs ils avaient oublié les classiques.

Et la chose s’est bien passée. Excellent, on pourrait dire. DOOM (2016) a redéfini un genre oublié, également en multijoueur, et a mis sur la table le début d’un chemin qui reçoit aujourd’hui son deuxième arrêt. Le deuxième versement. Ils disent que les deuxièmes parties ne sont jamais bonnes.

Eh bien, DOOM Eternal est ici pour laisser ce dicton en question. Bethesda et id Software ont une fois de plus mis en évidence que dans cette fabrication de tireurs, ils sont les meilleurs de l’industrie, et DOOM Eternal est, comme le distributeur qui signe, la redéfinition d’un classique qui, encore une fois, sait viser haut et offrir certaines des meilleures heures dont on se souvient aux commandes d’un jeu vidéo.

Une fois de plus, nous enfilons le casque, martelons le fusil de chasse, traversons le portail, nous mettons au travail, comme dirait un homme en costume et mallette, ce qui est aussi une histoire de jeu vidéo. Si dans DOOM les choses nous ont pris par surprise sur Mars, maintenant l’enfer s’est déchaîné sur Terre (bien et au-delà, mais sans spoilers), et donc, notre responsabilité est double. Le jeu sait mettre sur la table ce que nous allons trouver dans ses 30 premières minutes. Une petite gorgée de nous introduit à la montée, presque sans montées et descentes, que nous allons subir dans notre voyage.

Et c’est que comme la musique qui l’accompagne, dans DOOM Eternal tout est en crescendo. Tout va à plus: plus d’armes, plus de démons, plus de scénarios, plus frénétique, plus d’action et … plus de mêlée. Et c’est le succès que peut-être Ce n’était pas si plausible dans le premier épisode et c’est une différence. DOOM Eternal a des moments de tranquillité et d’exportation, oui, mais en général, tout est plus bête que dans la première partie, quelque chose qui prévaut dans les circonstances. Ne vous y trompez pas, nous sommes ici pour tuer des démons, les subtilités ne valent pas.

Il y a un exemple paradigmatique que le jeu nous offre et qui prévoit que les choses se compliqueront sans faire de concessions: démarrez le jeu et prenez votre tronçonneuse. Sans préambule. C’est là qu’une petite innovation est introduite qui sera formidable pour ceux moins habitués aux jeux de ce type. DOOM Eternal utiliser une sorte de tutoriel qui va au-delà du simple guide à l’écran: Lorsqu’il s’agit d’une arme ou d’une action spéciale que nous obtenons pour la première fois, le jeu nous téléporte dans une salle de tutoriel pour nous enseigner les bases de chaque élément: le fonctionnement de la tronçonneuse et d’autres options que nous apprenons dans un espace semi-sûr pour que lorsque les choses sont vraiment compliquées, nous n’avons aucun doute sur le fonctionnement d’un objet de jeu.

Bien sûr, dans ce sens, il y a des choses qui n’ont pas changé, et pour les questions simples, nous continuons à garder les indices et les explications à l’écran, qui dans cette section regorgent peut-être de trop d’informations dans les premières étapes du jeu en nous informant et en expliquant chaque action, à partir de ouverture de porte ou recherche de zones spéciales, jusqu’à modifications d’armes ou système de combat en mêlée. Ce n’est pas une question ennuyante, loin de là, mais pour les plus expérimentés (ou ceux qui ont joué la précédente) oui ça va ralentir les premières mesures du jeu.

Suivant la piste des problèmes qui restent intacts, le système de combat est le même que dans DOOM (2016) et qui accompagne la franchise depuis sa naissance: mouvements rapides et insaisissables, beaucoup de coups et pas de rechargements. En fait, le système de gloire tue est maintenu: une fois qu’un ennemi a une mauvaise santé, nous pouvons le terminer avec une mêlée vive et spectaculaire (qui change en fonction de l’ennemi et de la situation) et qui à son tour le rend lâche une vie supplémentaire ou une armure. Il est applicable à tous les ennemis et Plus elle est grande et dangereuse, plus l’animation est spectaculaire.

Il en va de même pour le système de progression des armes et des équipements. Comme dans le jeu précédent, si nous voulons améliorer nos armes, nous devrons trouver une sorte de drones qui incluent des points d’amélioration. Au début, il sera facile de les localiser, mais certains se trouvent dans des zones un peu plus cachées et les choses deviennent compliquées, parfois même plus difficiles. La même chose se produit avec le reste des secrets, avec la verticalité du jeu.

Et en parlant de verticalité, une des questions de référence de ce nouveau DOOM Eternal est les scénarios. Sur la base, la structure en elle: une immense carte divisée en sections pour chaque niveau, avec accès parfois limités et d’autres avec des chemins cachés. Ce qui a prévalu, c’est qu’il s’agit de niveaux beaucoup plus verticaux, avec plus de creux et de hauteurs différentes. Et pas seulement les niveaux: les salles dans lesquelles se déroule chaque combat (car au final ce sont généralement des salles fermées plus ou moins grandes), Il a également plusieurs hauteurs pour pouvoir se déplacer librement, puisque les esquives, les sauts et le mouvement sont l’un des piliers de base du combat. Voici une astuce intéressante: le système de niveaux est plus ou moins traditionnel, mais comme une partie du jeu se déroule dans des zones semi-urbaines, le sentiment de liberté et de cartes plus grandes est beaucoup plus prononcé.

Cela vaut également pour l’exploration, parfois nous nous sommes rencontrés sur des routes disparates, des raccourcis et des secrets dans les zones verticales que nous ne pensions pas qu’ils seraient là, donc bien que le jeu soit toujours linéaire (avec la possibilité de se déplacer librement à travers un niveau pour revenir en arrière), il augmente considérablement l’exploration et le désir de trouver de nouveaux chemins et de nouveaux secrets.

Ce qui n’a pas changé, et c’est quelque chose qui était déjà mal dans le précédent, avec le système d’exploration, c’est la carte. Le jeu comprend une carte qui nous permet d’avoir une idée des niveaux que nous explorons, mais c’est extrêmement déroutant dans la plupart des cas, et cette fois avec plus de verticalité, cela devient encore plus compliqué.

Un autre problème intéressant lié au système de niveaux est la plate-forme: dans cet épisode, elle a été dynamisée et il y a un meilleur système de plate-forme, en plus que de nombreuses routes passent si ou si pour faire certaines aventures dans l’air, c’est donc aussi un point extra qui rompt la monotonie pasillera du FPS classique. Même si il n’y a pas autant de moments de plateforme que nous le souhaiterionsLa vérité est qu’elle est très appréciée lors de l’exploration des cartes et du déplacement entre les sections.

Maintenant, et sans tomber dans des spoliers, nous pouvons dire que de nouveaux ennemis ont été introduits et certains des classiques ont été améliorés. Bien que supprimant certaines exceptions, davantage axées sur les mini-boss et les distances de sauvegarde, les mouvements uniques de chaque ennemi sont toujours leur meilleur atout, et à mesure que nous avançons dans l’histoire et que nous avons plus d’arsenal, nous réaliserons que toutes les armes ne fonctionnent pas pour tous les ennemis, et que dans ce sens nous devrons affiner (ou lire le Codex) pour savoir quelle est la meilleure façon de traiter chacun d’eux.

Gardez à l’esprit qu’au fur et à mesure que le jeu progresse, le nombre d’ennemis à l’écran augmente, ainsi que leur dureté, donc les premiers instants doivent servir à nous familiariser avec chaque type … car les choses vont se compliquer et beaucoup. Cependant, que personne ne panique, à des niveaux de difficulté inférieurs, il est encore particulièrement abordable Et la plupart traverseront toutes les situations sans trop de difficultés, car les munitions et les armures sont nombreuses sur la carte, et nous pouvons toujours utiliser la tronçonneuse pour en obtenir plus.

De manière générale, nous avons décidé de ne pas commenter l’histoire de ce DOOM Eternal avec l’intention de le découvrir par vous-même. Que si vous attendez quelque chose de l’autre monde car ce n’est pas sa plus grande force malgré des moments vraiment stellaires et des combats qui vous laisseront sans voix. Oh et une touche spectaculaire pour les fans du jeu classique. Après tout, nous voici arrivés à passer un bon moment et à massacrer les démons sans trop manger, et dans cette section, en tant que suite, c’est exceptionnel.