DOOM Eternal and Animal Crossing partagera la date de sortie

Amateurs de jeux attentifs! Il 20 mars Une agréable surprise nous attend. Et c’est la date choisie pour la première de 2 grands titres. En effet, on parle de Animal Crossing: New Horizons et Eternal DOOM C’est vrai qu’il y a un petit piège. Comme nous vous l’avons dit l’autre jour, le nouveau Doom retardera un peu plus son lancement sur Nintendo.

Les deux titres ne pourraient pas être plus opposés l’un à l’autre, les choses telles qu’elles sont. Alors que dans l’un, nous nous mettrons à la place de la marine dans un combat sans quartier contre des hordes de démons, dans l’autre nous profiterons de tâches quotidiennes comme le villageois. De l’un des scooters les plus sanglants de l’industrie du jeu vidéo au simulateur de vie simple par excellence.

Entretien avec le directeur créatif de DOOM Eternal

À l’occasion de cette rare coïncidence, Gamespot s’est entretenu avec Hugo Martin, directeur créatif de Doom. En ce qui concerne ce qu’il pensait du lancement de son jeu le même jour qu’Animal Crossing, Martin a répondu comme suit:

Je pense que c’est incroyable et parle de l’incroyable diversité que nous voyons dans les jeux d’aujourd’hui. Honnêtement, je suis d’accord avec d’autres jeux et d’autres études. Je suis très fier de travailler dans l’industrie du jeu vidéo et le fait que deux jeux complètement différents, qui reçoivent beaucoup de presse, sortent le même jour. C’est un moment incroyable pour être en développement et je suis ravi de jouer à Animal Crossing.

Martin n’a pas manqué l’occasion de montrer son admiration pour les jeux indépendants et les blockbusters:

Inside est l’un de mes jeux préférés et je pensais qu’il était aussi attrayant que n’importe quel autre. Et God of War. Je veux dire, [entre] les deux jeux, lequel préférez-vous? Je les aime tous les deux et ils sont complètement différents

Concernant le Date de sortie de DOOM Eternal pour Nintendo Switch, nous n’avons toujours pas de jour spécifique confirmé, mais Logiciel d’identification (développeur du jeu) a promis que cela ne prendrait pas beaucoup de temps.

