Doom Eternal apporte la brutalité et une épée laser bizarre dans une nouvelle bande-annonce

La franchise Doom d’Id Software est un héritage important pour faire de l’horreur et du carnage un passe-temps amusant. La nouvelle bande-annonce de Doom Eternal porte fièrement cet héritage, apportant davantage de brutalité extrêmement sanglante à laquelle les fans s’attendent. Certes, la bande-annonce commence en fait avec des segments d’histoire étonnamment modérés et un coup cool de l’enfer littéral sur Terre, mais une fois que l’action a frappé, elle frappe. Il présente principalement un moment vers la fin où le Doom Slayer acquiert une épée laser et la soulève de manière épique comme s’il s’agissait d’Excalibur.

Jetez un oeil et profitez de la nouvelle horreur.

Doom Eternal devait initialement sortir en novembre dernier, mais il a ensuite été reporté à cette année. Le jeu sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia le 20 mars, et il sortira à une date ultérieure sur Nintendo Switch. Quiconque précommande le titre sur une plate-forme non-Stadia recevra gratuitement une copie numérique de Doom 64 le jour de la sortie de Doom Eternal.

Les précommandes reçoivent également le «pack de déchirure et de déchirure», qui est livré avec un «skin revenant DOOT» (sérieusement), un «niveau de base maître cultiste» et un «skin d’arme de fusil de chasse à lancer».

Pensez-vous que ce jeu ressemble à une mise à niveau respectable dès la première sortie? Y a-t-il juste trop peu de sang dans cette bande-annonce à votre goût? Faites le nous savoir!

[Source]