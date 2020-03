Doom Eternal Arc Complex: Mission 6 Procédure pas à pas et conseils

Maintenant que vous avez atteint la sixième mission de Doom Eternal, les choses tournent à plein régime. Vous êtes presque à mi-chemin du jeu, alors continuez! Ci-dessous, vous trouverez une procédure pas à pas détaillant comment accomplir la sixième mission, y compris le deuxième combat de boss majeur du jeu.

Mission 6 Procédure pas à pas – Arc Complex

Il est temps d’aller rencontrer un visage familier! Dès que la mission commence, percez immédiatement le mur et suivez ce couloir jusqu’à une cage d’ascenseur que vous pouvez descendre. Une fois les portes ouvertes, il y a quelques ennemis à nourrir, et vous serez finalement confronté à un Mancubus et un coup de fouet cervical. Une fois que tous les ennemis sont morts, le sceau démoniaque bloquant le chemin vers l’avant disparaîtra.

Continuez à travers l’installation et vous trouverez une attaque constante d’ennemis émergeant de chaque coin et recoin, même la boutique de cadeaux. Utilisez votre arsenal complet pour vous frayer un chemin à travers eux – que ce soit en utilisant une bombe de glace pour geler un Pinky en place, ou en poivrant un chevalier d’effroi avec le Chaingun – jusqu’à ce que vous atteigniez finalement le hall du bâtiment. Allez à gauche et déposez le trou dans le sol, puis utilisez le fusil à plasma pour traverser les boucliers d’énergie utilisés par les soldats et les carcasses dans cette zone. Descendez les escaliers et continuez à suivre le waypoint dans le couloir, en battant tous les ennemis le long du chemin.

Sautez d’un étage et faites tomber le trou de l’autre côté pour tuer le reste des ennemis ici. Suivez le waypoint et vous finirez par réapparaître à l’extérieur. La glue pourpre revient dans cette zone, alors essayez de rester en dehors pour éviter d’être ralenti. Si vous vous retrouvez à patauger dans le goo, utilisez le crochet à viande du Super Shotgun pour vous en sortir rapidement.

Une fois que tous les ennemis de cette arène de combat sont morts, vous pouvez essayer d’ouvrir la porte principale. Le chemin étant bloqué, vous devez entrer par le bâtiment d’où Pinky vient d’émerger. Lorsque vous vous engagez dans un combat avec les ennemis à l’intérieur, un Cyber ​​Mancubus finira par apparaître. Ce type ennemi est une variante fortement blindée du Mancubus ordinaire, mais un seul coup de poing de sang détruira toute son armure. Quelques obus et fusées Super Shotgun fonctionnent bien aussi.

Avec le Cyber ​​Mancubus et tous ses amis morts, suivez le waypoint et montez sur un étage. Utilisez le poteau pour basculer vers le bâtiment suivant et éliminer les ennemis à l’intérieur avant de monter les escaliers. Sautez sur la plateforme de saut ci-dessous, puis passez à l’autre bâtiment en utilisant la recharge Dash pour l’atteindre. Plus de zombies et d’imps vont pulluler ici, alors sortez-les et sortez par le grand espace dans le mur. Traversez les deux poteaux et lancez-vous vers la droite pour vous accrocher au mur. Retournez-vous et sautez sur la plate-forme suivante, puis sautez derrière la pile de fournitures de bureau cassées avec le feu vert qui brille dessus pour trouver un bloc que vous pouvez mêler. Utilisez-le pour atteindre l’étage suivant, puis balancer à travers le poteau suivant et sur le mur grimpable. Maintenant, vous devrez sauter vers le mur de droite qui est assez loin et suivre le waypoint à travers l’espace dans le mur à partir de là.

Éliminez les ennemis à l’intérieur, puis utilisez l’ascenseur comme un tremplin pour atteindre l’étage suivant. Faites face à l’avion détruit et vous verrez plus de lumières vertes projetées sur le panneau d’affichage sous l’épave. Sautez ici et il y a un mur sur lequel vous pouvez vous accrocher. Montez et frayez-vous un chemin à l’intérieur de l’avion jusqu’à ce que vous sortiez à l’intérieur d’un autre bâtiment. Éliminez les ennemis dans cette arène jusqu’à ce que le sceau démoniaque soit brisé, puis montez les escaliers.

Lorsque vous atteignez le sommet, sautez jusqu’à l’immeuble en flammes et descendez jusqu’à ce que vous puissiez monter dans l’ascenseur. Il y a une rencontre difficile dans le foyer, alors assurez-vous de reconstituer votre santé, votre armure et vos munitions avec les outils de votre arsenal. Passez la porte et il y a encore quelques ennemis à s’occuper de l’extérieur. Une fois qu’ils sont tous morts, dirigez-vous vers le waypoint et sautez vers la droite et dans le portail. Vous pouvez maintenant entrer dans la tourelle et détruire le premier tentacule bloquant le chemin vers Hayden.

Sortez de la tourelle et combattez dans le couloir suivant jusqu’à atteindre un ascenseur. Continuez à vous déplacer dans les entrailles de l’installation et vous finirez par entrer dans une autre arène de combat. Il y a plusieurs étages et un portail que vous pouvez utiliser pour sortir du danger, alors utilisez l’environnement quand vous le pouvez. Avec tout vaincu, un Cyber ​​Mancubus éclatera à travers le sol. Sortez-le et laissez-le tomber dans le trou qu’il a ouvert et vous vous retrouverez dans l’égout.

Il y a plus de goo violet ici, donc votre vitesse de déplacement est entravée. Utilisez le Super Shotgun pour éliminer les ennemis, y compris les tentacules, et mêlez les blocs juste en face de vous lorsque vous entrez dans la plus grande zone avec une clôture à mailles de chaîne. Montez les blocs et lancez le poteau à votre droite pour atteindre la prochaine plate-forme. Continuez à vous déplacer dans l’installation, tout en veillant à éviter les pièges électriques, jusqu’à ce que vous atteigniez la deuxième tourelle.

Les énormes tentacules ayant disparu, suivez le waypoint dans les prochains couloirs et dans le parking jusqu’à ce que vous soyez de retour dans la cour principale. Vous pouvez maintenant accéder aux portes des volets et vous frayer un chemin à travers le pont vers le bâtiment Arc où se trouve Hayden.

Combat de boss – Maraudeur

Il est maintenant temps de combattre le deuxième boss de Doom Eternal. Le Maraudeur est un adversaire défensif qui utilise un bouclier impénétrable pour bloquer vos tirs. Vous voulez rester assez proche de lui, mais pas trop près, et attendre que ses yeux clignotent en vert pour contrer son attaque au corps à corps et l’endommager avec le Super Shotgun.

Expédiez rapidement le loup doré chaque fois qu’il l’invoque et utilisez les ennemis du fourrage qui viennent pour reconstituer votre santé, votre armure et vos munitions. Cela peut être un combat long en raison des forces défensives du Maraudeur, il vous suffit donc d’être patient et d’attendre ces ouvertures lorsque ses yeux clignotent en vert, en utilisant votre Dash pour éviter ses autres attaques entre-temps. L’endommager suffisamment et vous pouvez mettre fin au combat avec un horrible Glory Kill.

