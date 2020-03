Doom Eternal avait en fait un pistolet à un moment donné

Par Sherif Saed,

Vendredi 27 mars 2020 10:10 GMT

L’arsenal de Doom Eternal n’a pas de place pour les pistolets, mais il l’a fait à un moment donné au cours du développement.

Le pistolet de Doom 2016 était de loin son arme la moins puissante. C’était le premier qui vous a été donné, et devait être un tremplin vers les jouets les plus puissants du jeu.

Doom Eternal n’a pas ce pistolet, mais il s’avère qu’il l’a fait à un moment donné au cours du développement. Le développeur du jeu Dave Oshry a trouvé le pistolet dans les fichiers du jeu. Grâce à la magie de Cheat Engine et des commandes de la console (g_enablePistol 1), Oshry a réussi à le charger dans le jeu.

Comme vous vous apprêtez à le voir, le pistolet a une animation, des sons et un aspect uniques.

Vous avez probablement déjà entendu dire que DOOM Eternal avait à l’origine un pistolet et OUI, il est toujours dans le jeu et accessible via les commandes de la console (avec Cheat Engine)

J’ai entendu dire qu’il a été mis au rebut parce qu’il ne correspondait pas vraiment au flux de combat.

Toujours assez joli. pic.twitter.com/FZFmrhQwCB

– Dave Eternal (@DaveOshry) 26 mars 2020

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Malgré un début de snafu DRM, Doom Eternal a eu une très bonne semaine de lancement, battant des records de franchise. Si vous aimez vous déchirer et vous déchirer, rattrapez l’un des objets de collection que vous pourriez avoir manqué dans Hell on Earth et Exultia avec nos guides.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.