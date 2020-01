Doom Eternal: bonus de précommande, multijoueur, gameplay et plus

Doom Eternal arrive enfin sur consoles et PC plus tard en mars, alors jetons un coup d’œil à tout ce que vous devez savoir sur le massacre de démons.

Après un court délai, les fans pourront mettre la main sur Doom Eternal dans la première moitié de 2020. La suite de Doom promet d’être aussi rapide et violente que son prédécesseur et est livrée avec une nouvelle bande sonore plus métallique que la bouilloire de votre gueule.

Vous pouvez consulter notre aperçu de Doom Eternal ici, ou nous pouvons aller droit au but et jeter un œil à tout ce que nous savons à ce sujet.

Date de sortie de Doom Eternal

Doom Eternal se lance sur PC, PS4 et Xbox One sur le 20 mars – le même jour qu’Animal Crossing: New Horizons, ce qui est bien la juxtaposition. Un port Nintendo Switch sera également disponible plus tard dans l’année.

Bonus de précommande Doom Eternal

Les joueurs recevront Doom 64 en bonus de précommande pour Doom Eternal si vous cherchez un coup de nostalgie rapide. Outre une copie standard et son équivalent Steelbook, il y a aussi le Doom Eternal Collectors Edition et le Édition deluxe.

le édition deluxe livré avec:

Passes de la première année incluant les deux DLC à venir

Peau de tueur démoniaque

Pack de sons d’armes classiques

le Edition collector est livré avec le même contenu Deluxe Edition plus:

Lithographie 11 x 17 «Le don de la puissance d’argent»

Steelbook exclusif

Doom 2016 et Doom Eternal Lossless Digital Soundtracks

Lore Book par ID Software

Casque Wearable Doom Slayer

Ces deux exemplaires sont livrés avec le Pack déchirure et déchirure qui comprend:

Doot Revenant Skin

Apparence d’arme de fusil de chasse

Niveau maître de la campagne bonus

Doom Eternal gameplay

Tout comme ses prédécesseurs, vous allez déchirer et déchirer les ennemis et affronter des ennemis plus difficiles comme le Doom Hunter, afin que votre Slayer soit mieux prêt. Doom Eternal est également livré avec un nouvel espace de hub si vous avez envie de vous détendre et de cligner des yeux pendant un moment après un niveau particulièrement difficile.

Il y a cinq endroits confirmés que vous visiterez dans Doom Eternal, à savoir Phobos, Mars, la Terre, le Ciel et l’Enfer. Le paradis est configuré pour être l’environnement le plus radicalement différent de la série, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit tout en paix et en tranquillité – c’est un jeu Doom, après tout. Vous pourrez également voir des cinématiques à la troisième personne, ajoutant plus de dimension au Doomslayer. Vous aurez également la chance de découvrir plus de choses sur le Doom Marine au fur et à mesure de votre progression, même si vous devrez creuser.

Les micros flotteront également dans le but de rendre les choses plus simples pour les joueurs, d’autant plus que vous allez sprinter et grimper à un rythme effréné. Outre les points de contrôle, vous pourrez également récupérer des vies supplémentaires qui vous permettront de rester plus longtemps dans le combat. L’interface utilisateur semble plus grande et plus audacieuse dans Doom Eternal, ce qui facilite les choses pour les joueurs car un coup d’œil sur la roue motrice vous permet de garder une trace de vos ressources et, espérons-le, d’éviter la mort prématurée.

Doom Eternal multijoueur

Deathmatch ne sera pas disponible dans Doom Eternal, mais ne vous inquiétez pas, car il existe deux autres modes multijoueurs dans lesquels vous pourrez vous enfoncer. Battlemode est le mode multijoueur 2v1 où deux démons contrôlés par les joueurs sont opposés à un seul Slayer contrôlé par les joueurs, ce qui devrait s’avérer intéressant. Ce sera probablement une activité de fin de partie pour les joueurs vétérans qui élimineront les noobs des pros.

Il y aura également un nouveau mécanisme d’invasion, où les démons pourront choisir parmi un large éventail de types d’ennemis qui seront libérés dans le jeu d’un autre joueur. Tous les niveaux ne peuvent pas être envahis, mais cela augmentera certainement le défi pour les joueurs de niveau maître qui veulent jouer en tant que démon ou Slayer.