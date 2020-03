DOOM Eternal brille dans sa spectaculaire bande-annonce de lancement – VIDEO

Le 20 mars se rapproche. Et bien que de nombreux joueurs aient en tête le lancement de Animal Crossing: New Horizons, la nouvelle exclusivité Nintendo Switch, d’autres ne peuvent pas oublier les bonnes nouvelles à venir avec le grand retour de DOOM. Tout cela grâce au titre multiplateforme DOOM Eternal, dont nous avons pu connaître quelques nouveautés, comme créer votre bande originale.

DOOM Eternal sera publié le 20 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, avec une sortie un peu plus tard sur Nintendo Switch, dont la date exacte n’a pas encore été confirmée pour le moment. Mais ce que Bethesda nous a montré avec sa nouvelle bande-annonce de lancement, c’est que le jeu a de grandes expériences à l’intérieur, comme vous pouvez le constater par vous-même dans cette nouvelle.

DOOM Eternal | Logiciel d’identification

Au cours de cette vidéo, nous pouvons voir une tournée de certains des moments les plus frappants de l’œuvre, montrant surtout les anéantissements incroyables des ennemis ainsi qu’une première rencontre avec certains des patrons. De cette façon, la société possède également les graphismes surprenants du titre, non seulement avec une grande partie des détails, mais dans la fluidité avec laquelle il est venu évoluer.

DOOM Eternal sera disponible à partir du 20 mars, étant l’une des sorties les plus attendues par les joueurs de la saga. Et sans aucun doute, l’un des grands arrivages qui garantira aux utilisateurs une expérience pas comme les autres. Pendant que les démons commencent à craindre ce qui va arriver.