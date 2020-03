Doom Eternal Devs publie un joli message vidéo pour célébrer le lancement tant attendu du jeu

Initialement prévu pour novembre 2019, Doom Eternal est enfin arrivé pour que tout le monde puisse jouer (sauf les propriétaires de Switch). Pour célébrer la sortie qui tarde à venir, les développeurs Hugo Martin (directeur du jeu) et Marty Stratton (producteur exécutif) ont publié un joli message vidéo, remerciant les développeurs pour leur travail acharné et plus encore.

“Au nom de tout le monde chez id Software, Bethesda, et de tous ceux qui ont travaillé si dur sur ce jeu, nous voulons profiter de cette occasion pour dire merci”, a déclaré Stratton. Martin a ajouté: “Tant de gens formidables ont fait tellement de travail pour rendre cette journée possible, et nous voulons vraiment remercier toutes les personnes impliquées.”

Un petit message de Marty Stratton et Hugo Martin pour célébrer le lancement de DOOM Eternal.

Jouerez-vous aujourd’hui? 👀🔥 pic.twitter.com/g0surFsFvS

– Bethesda ANZ (@Bethesda_ANZ) 20 mars 2020

Doom Eternal a été retardé de novembre à mars pour donner à l’équipe d’id Software plus de temps pour peaufiner le jeu, et leurs efforts semblent avoir porté leurs fruits. Doom Eternal recueille d’excellents scores de révision dans tous les domaines, y compris un 8/10 de GameSpot dans notre revue en cours.

Doom Eternal est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais les propriétaires de Switch devront attendre un peu plus longtemps, car Bethesda n’a pas encore confirmé la date de sortie de l’édition Switch.

Doom Eternal partage une date de sortie avec un jeu très différent, Animal Crossing: New Horizons. Les jeux ne pourraient pas être plus différents, car l’un consiste à tuer des démons de la manière la plus haineuse et sanglante possible, tandis que l’autre est un joli jeu de simulation de vie de Nintendo qui n’a, nous sommes presque sûrs, ni sang ni sang.

Animal Crossing: New Horizons obtient également de bons scores d’examen, vous ne pouvez donc pas vous tromper en choisissant l’un des jeux lorsque vous restez à la maison et jouez à des jeux.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 5 conseils pour la difficulté du cauchemar de Doom Eternal

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.