DOOM Eternal enregistre plus de 100 000 joueurs simultanés sur Steam

Après une longue attente, les portails vers l’enfer ont rouvert plus tôt aujourd’hui avec le lancement de DOOM Eternal. Le nouveau tireur de Bethesda Il est devenu un succès immédiat auprès des critiques, et il semble également se porter très bien commercialement, car le jeu a atteint 105 000 joueurs simultanés en Steam lors de son premier jour, trois fois plus que DOOM (2016) atteint.

Il a partagé les nouvelles Benji Sales, analyste indépendant de jeux vidéo, via son compte Twitter:

DOOM Eternal a atteint près de 105 000 joueurs simultanés aujourd’hui sur Steam

C’est plus de 3 fois les joueurs de pointe simultanés de tous les temps pour DOOM 2016

Ma prévision était que DOOM Eternal serait le plus grand lancement publié par Bethesda depuis Fallout 4 en 2015. Je reste très confiant dans ce pic.twitter.com/wEuz9FTgjX

– Benji-Sales (@BenjiSales) 20 mars 2020

Avec le week-end, il est certain que ce nombre ne fera qu’augmenter, en plus du fait que les gens vont maintenant passer plus de temps à l’intérieur à cause de la pandémie de coronavirus.

N’oubliez pas que nos critiques de DOOM Eternal ils sont déjà disponibles par écrit et en vidéo.

Source: Benji Sales

