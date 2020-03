DOOM Eternal est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC!

Le jour est venu. L’enfer sur terre est une réalité, et pour lutter contre les entités démoniaques, vous n’avez pas besoin d’un pentagramme, ou écrivez 666 sur le mur, ou un disque Iron Maiden, juste une copie de DOOM Eternal, désormais disponible physiquement et numériquement sur PlayStation 4, Xbox One et PC, avec une version pour Nintendo Switch prévue pour l’avenir.

DOOM Eternal est une suite directe de DOOM (2016) et nous fournit une version mise à jour du gameplay frénétique et amusant que nous aimons tant des jeux PC des années 90. Selon Marty Stratton, producteur exécutif chez id Software:

DOOM Eternal est le jeu le plus ambitieux que le studio ait créé. La vision et l’ampleur de la campagne, ainsi que le BATTLEMODE, sont une déclaration de la passion et du talent de toutes les personnes qui travaillent chez id Software. Nous avons aimé créer DOOM Eternal et nous avons hâte que tous les joueurs du monde vivent cette aventure épique. »

DOOM Eternal est également disponible en édition Deluxe. Cette édition comprend le “First Year Pass” qui vous donne accès à deux campagnes ultérieures qui seront lancées la première année de DOOM Eternal. De même, le costume Demonic Slayer est inclus pour être utilisé en mode campagne et en mode BATTLEMODE, ainsi que le Sound Pack d’armes classiques.

