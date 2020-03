DOOM Eternal fonctionnant à 1000 fps? id Software garantit qu’il est possible

L’une des choses préférées des passionnés de PC est de modifier les paramètres graphiques de différents jeux pour voir quelle est la fréquence d’images maximale par seconde qu’ils peuvent obtenir. Dans le cas de DOOM Eternal, id Software garantit qu’il est possible de le jouer avec jusqu’à 1000 fps (oui, vous avez bien lu).

Dans un entretien avec IGN, Billy Kahn, en charge de la programmation du moteur chez id Software, a déclaré que le moteur id Tech 7 avait reçu plusieurs améliorations pour DOOM Eternal. Ce qui précède permet au jeu de présenter des effets de particules plus vibrants; de plus grandes explosions et une énorme quantité d’images par seconde.

Mais combien de photos sont exactement celles que l’id Tech 7 atteint dans DOOM Eternal? Comme le programmeur l’a mentionné, le FPS peut atteindre jusqu’à 1000 images par seconde dans un matériel suffisamment puissant.

«Dans id Tech 6, nous avions un maximum de 250 images par seconde. Ce jeu, si vous avez le bon matériel, peut atteindre 1000 images par seconde. C’est le maximum que nous avons », explique Kahn.

Il convient de noter que Kahn n’a pas spécifié le type d’ordinateur dont vous avez besoin pour pouvoir profiter de DOOM Eternal à plus de 1 000 ips; néanmoins, nous doutons beaucoup que ce soit le matériel dont dispose la grande majorité. Alors, ne vous laissez pas exciter par la possibilité de jouer à cette quantité folle d’images par seconde.

Par conséquent, il est important que vous preniez la déclaration de Kahn comme un signe de 2 choses. La première est que la technologie du Tech 7 id est impressionnante. La seconde est que DOOM Eternal a le potentiel de faire partie de ces jeux auxquels nous revenons depuis de nombreuses années pour prouver son fonctionnement sur du matériel moderne. Peut-être que dans une décennie, n’importe quel mortel pourra l’exécuter à 1000 fps.

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Pouvez-vous imaginer jouer ce nombre d’images par seconde? Dites-le nous dans les commentaires.

DOOM Eternal arrivera le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.

