Doom Eternal fonctionne à 60 ips sur toutes les consoles, sauf Switch

Doom Eternal conservera ses 60 images par seconde fluides sur la plupart des versions du jeu.

L’un des aspects les plus déterminants de Doom 2016 a été son engagement envers le gameplay à 60 ips, et ce sera également le cas pour Doom Eternal. Billy Khan, programmeur principal du moteur id Tech, l’a confirmé sur Twitter au cours du week-end.

Khan a répertorié la PS4, la PS4 Pro, la Xbox One, la Xbox One S et la Xbox One X comme toutes fonctionnant sur cette cible de fréquence d’images. Nintendo Switch est bien sûr absent de cette liste, ce qui n’est pas surprenant étant donné que le port Switch de Doom 2016 fonctionnait à 30 images par seconde.

PS4, PS4 PRO, XB1, XB1S et XB1X fonctionnent tous à 60 images par seconde.

– Billy Khan💥nous attendons maintenant 🙂 (@billykhan) 7 mars 2020

Id Software a également confirmé précédemment que la version Switch de Doom Eternal fonctionnera à 30 ips. PC manquait également, pour des raisons évidentes. La version PC est cependant prête à fonctionner à 1 000 ips, et id a même réussi à atteindre environ 400 ips sur les PC de test, tout cela grâce aux mises à niveau du moteur d’id Tech 7.

Le tweet de Khan ne répond pas à la question de la résolution, mais les consoles les plus puissantes fonctionneront probablement à des résolutions supérieures à 1080p. Nous devrons attendre le code final avant de trouver les chiffres exacts.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Si vous obtenez la version PC, assurez-vous de jeter un œil aux spécifications PC récemment publiées du jeu.

Doom Eternal sort le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. La version Switch n’a pas encore de date de sortie.