DOOM Eternal: FPS Collection Edition à paraître incomplet

DOOM Eternal sera finalement publié la semaine prochaine, donc de nombreux joueurs attendent déjà avec impatience leur copie du FPS. Pour exciter davantage les joueurs, Bethesda a préparé une spectaculaire édition de collection du jeu.

Ce forfait comprend une grande variété d’objets de collection, c’est pourquoi les amateurs de franchise ont décidé de l’acheter. Si vous êtes l’un d’eux, il y a quelque chose d’important que vous devez savoir, car l’édition de la collection sera publiée incomplète.

DOOM Eternal – disponible sur Amazon

Un article de l’édition DOOM Eternal n’arrivera pas à temps

Par une déclaration, Bethesda a confirmé les mauvaises nouvelles concernant DOOM Eternal Collector’s Edition. Le package sera publié à la date initialement confirmée, soit le 20 mars. Cependant, il arrivera incomplet.

La société a révélé que la cassette avec la musique du jeu ne serait pas prête pour le lancement de cette édition de la collection. Pour cette raison, la bande ne sera pas livrée dans l’emballage comme promis.

Avant de vous alarmer, vous devez savoir que le produit sera livré aux joueurs qui ont acheté l’édition Collector, mais cela sera fait à une date ultérieure qui reste à confirmer.

Bethesda a déclaré qu’en dépit de cet inconvénient, le package comprendra un code pour télécharger la bande sonore DOOM (2016) au format numérique dès le début. En outre, la société offrira le téléchargement numérique de la bande sonore DOOM Eternal en haute qualité.

“Nous travaillons sur des plans pour livrer la bande originale dès que possible après la date de sortie. Nous aviserons tous les propriétaires de l’édition Collector de racheter leur code de bande sonore et de mettre à jour nos chaînes officielles dès que la bande sonore DOOM Eternal sera disponible », a déclaré le studio.

Bethesda n’a pas développé ce problème, mais tout indique qu’il y avait des problèmes dans la production des bandes physiques. Compte tenu des inconvénients, la société offre la possibilité d’annuler la prévente de l’édition de la collection.

DOOM Eternal sera présenté le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sa version pour Nintendo Switch arrivera plus tard, à une date encore à confirmer. Visitez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

