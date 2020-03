Doom Eternal frappe 104,9k utilisateurs simultanés sur Steam

Le dernier titre Doom du développeur Id Software et de l’éditeur Bethesda a vu plus de 104 000 personnes y jouer en même temps.

C’est selon SteamDB, qui rapporte que Doom Eternal avait 104891 joueurs simultanés à la suite de sa sortie du vendredi 20 mars.

C’est 236,9% de plus que le pic d’utilisateurs de tous les temps de son prédécesseur, Doom en 2016, qui a atteint un record de 44271 joueurs simultanés.

La semaine dernière, les utilisateurs de Twitch ont vu plus de 6,5 millions d’heures de flux Doom Eternal, selon la plateforme d’analyse SullyGnome. 163 857 heures de séquences de jeu ont été diffusées à une moyenne de 38 470 téléspectateurs.

Doom Eternal était également le titre le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

Le développeur Id Software a déclaré avoir consacré la majeure partie de 2019 à Doom Eternal, bien que le producteur exécutif Marty Stratton ait déclaré que différentes parties de l’équipe travaillaient de longues heures à des moments différents afin de s’assurer que le personnel ne s’épuisait pas.

Il y a aussi une émission de télévision sur le chemin de la création du Doom original. La série est réalisée par la société de production de James et Dave Franco et est basée sur le livre Masters of Doom de David Kushner.