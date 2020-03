Doom Eternal: La revue Kotaku

Doom 2016 a réinventé le jeu de tir classique dans un moule effréné mais moderne. Les escapades sanglantes du Doom Slayer étaient remplies de balles et de tripes. C’était un hamburger de jeu vidéo crasseux. Doom Eternal est plus gros et plus sanglant, presque au point d’excès. C’est le même hamburger trempé dans une cuve de délicieuse sauce spéciale. Sauf que la portion est si grande qu’il est difficile de ne pas se sentir un peu malade après.

Néanmoins, Doom Eternal est incroyable. C’est un pas en avant audacieusement audacieux de la série redémarrée en douceur qui satisfera même les plus grands fans de Doom de la vieille école. Si vous voulez déchirer et déchirer, il n’y a sans doute pas de meilleur endroit que Doom Eternal. Il veut aussi jongler avec trop de balles. Il y a des ajouts au système de combat, une multitude d’objets à débloquer, un jeu multijoueur en ligne opposant l’homme aux démons, des dizaines de mises à niveau d’armes à feu, des traditions beaucoup plus anciennes et des connexions d’histoire à des jeux plus anciens qui offrent des révélations surprenantes. Doom Eternal fonctionne sur une seule maxime: plus, plus, plus. Une grande partie de cela fonctionne, certains sont une gêne inoffensive, et certaines choses sont activement frustrantes. Les parties frustrantes n’empêchent pas Doom Eternal d’être un grand jeu, mais elles sont là. Ils se présentent à chaque fenêtre contextuelle du didacticiel, récompense cosmétique ou ajout tardif au combat fabuleux mais de plus en plus occupé du jeu.

Est-ce important si la plupart des joueurs ne sont là que pour la violence et les bons moments, par opposition à toutes ces autres choses? Probablement pas. Doom Eternal vit par la force de ses tirs, et avec quelques concurrents notables comme Titanfall 2, rien ne se rapproche de ce niveau d’excitation.

Doom Eternal est défini deux ans après Doom en 2016. La Terre a été envahie par des légions démoniaques qui ont anéanti la plupart de la population. Ces forces sont dirigées par un étrange être semblable à un ange appelé Khan Maykr et un trio de “prêtres de l’enfer” qui sont chargés d’invoquer et de responsabiliser la horde. The Doom Slayer, notre héros toujours casqué et sans violence, retourne sur Terre pour traquer les prêtres infernaux et mettre fin à l’invasion. Sa quête le mènera à travers de multiples dimensions et révélera des secrets sur la vie qu’il a vécue avant de devenir un guerrier légendaire. Narrativement, Doom Eternal a plus de choses que ce qui s’est produit auparavant. Les frontières entre la légende et la réalité deviennent moins floues, et des secrets et des intrigues étroitement gardés sont révélés au cours du processus. Qui est le Doom Slayer? Qu’est-ce qui alimente vraiment «l’énergie argentée», l’alimentation apparemment infinie que les sociétés cherchaient dans le jeu précédent, que le Khan Maykr semble également convoiter? Si vous vouliez en quelque sorte des réponses à ces questions, l’histoire de Doom Eternal les délivrera, et il le fera avec une confiance maladroite.

La prémisse est la même que jamais: il y a des démons qui ont besoin de tuer et d’innombrables façons pour vous de les foutre au-delà de la reconnaissance. Doom Eternal contient la même boucle de combat de base que Doom 2016. Les ennemis blessés les feront éclater dans un état vulnérable au cours duquel ils pourront être anéantis par un «gloire à tuer». Ces mouvements de finition incroyablement violents, une canonisation des décès de Brutal Doom, font exploser les ennemis dans une explosion de sang et de santé. Vous vous précipitez, blessez les ennemis, zoomez, écrasez leurs crânes pour garder votre santé, éclatez et continuez à tuer. Il est difficile de sous-estimer la satisfaction de cette boucle de combat de base. Il y a juste assez de stratégie en jeu. Dois-je perdre du temps à affaiblir le fourrage des zombies afin de retrouver une santé facile ou de continuer à me concentrer sur cet Arachnotron qui me poursuit? Dois-je utiliser ma tronçonneuse maintenant, couper un ennemi en deux et gagner des collectes de munitions dans le processus, ou la conserver jusqu’à ce que j’ai assez d’essence pour couper les ennemis les plus coriaces en un clin d’œil? Cette boucle satisfaisante se fige en quelque chose qui est à la fois incroyablement profond et incroyablement simple. Parfois, vous choisissez méthodiquement des ennemis, parfois vous sortez votre lance-roquettes et vous soufflez le tout dans de la glu collante.

Le combat Doom de 2016 était une danse simple mais délibérée. Doom Eternal le transforme en une mosh fosse lanceuse de coudes, s’appuyant sur sa boucle principale en ajoutant une variété d’outils et de tactiques. Ces options sont parfois écrasantes. Alors que de plus en plus d’améliorations sont débloquées, combattez les ballonnements avec des possibilités. Il peut être difficile de suivre toutes vos options lorsque vous êtes précipité par un baron de l’enfer ou explosé par un Mancubus. Cependant, utiliser ces options à leur plein avantage peut déclencher le combat jusqu’à dix à vingt points sur le cadran.

D’abord et avant tout, l’ajout du Flame Belch, une courte attaque de lance-flammes qui cause de minuscules dégâts mais a un avantage clé: tout ennemi allumé tirera une armure lorsqu’il sera tué ou tué. Il est facile de rejeter le Flame Belch comme un gadget inutile lorsque vous l’acquérir pour la première fois. Glory kills facilite la génération de santé et bien que Doom Eternal soit un jeu plus difficile que son prédécesseur, les premiers niveaux sont relativement apprivoisés. Il n’y a pas un besoin écrasant d’armure lorsque vous êtes déjà incroyablement mobile et que vous pouvez déchirer les gargouilles en deux pour une douche de sang restauratrice de santé. Au fur et à mesure que le jeu progresse, le Flame Belch se révèle plus utile. Les ennemis deviennent plus agressifs et leurs compositions contiennent des monstres d’élite dangereux. Apprendre à étouffer les ennemis mineurs dans les flammes et à les faire exploser en morceaux octroyant des armures devient beaucoup plus essentiel. C’est un outil bienvenu, même s’il met en évidence ce qui est nécessairement un point de conversation et de discorde entre les joueurs: y a-t-il trop de choses?

Parce que, pour le répéter, il y a beaucoup de trucs. En plus du Flame Belch, les joueurs ont accès à des grenades à fragmentation et à glace qui peuvent faire exploser des grappes d’ennemis ou les geler en place. Chaque arme a deux variantes différentes qui peuvent être déverrouillées. Le canon lourd, une mitrailleuse fiable, peut tirer des missiles miniatures ou être utilisé comme une sorte de fusil de sniper. Le fusil à plasma peut être amélioré avec une puissante capacité d’onde explosive ou un faisceau de micro-ondes verrouillable qui fait exploser les ennemis lorsqu’ils meurent. Il y a des runes à découvrir qui débloquent des pouvoirs permanents, comme la possibilité de ralentir le temps lorsque vous visez en l’air ou d’augmenter la vitesse de votre tiret. Les ennemis ont des points faibles sur leur corps qui sont mieux gérés par des armes et des modes de tir spécifiques. Ce cacodémon ouvre-t-il la bouche? Mieux vaut tirer une grenade de votre fusil de chasse modifié. Ce prêtre angélique tire à distance? Vous pouvez les tuer instantanément avec un boulon de précision Heavy Cannon tiré sur leur crâne. Doom Eternal regorge de mises à niveau, de modifications et d’options qui compliquent la boucle de combat. D’une part, ces options offrent aux joueurs une variété de façons de faire face aux ennemis. L’espace de possibilité est plus large; vous avez toujours quelque chose à disposition pour faire face à une menace spécifique et vous avez carte blanche pour utiliser les tactiques que vous souhaitez. Cela transforme le combat en une expérience vraiment expressive, même si vous vous retrouvez souvent à compter sur des tactiques clés pour faire face à des ennemis spécifiques.

Doom Eternal

Citation de retour de la boîte

“Non, John. Vous êtes les démons.”

Type de jeu

Condamner. Juste Doom.

Aimé

Merde, les règles de combat. La conception et la stimulation des niveaux ont été améliorées par rapport à Doom 2016. Et ces Maraudeurs?

N’a pas aimé

Veuillez collecter deux points de mise à niveau de costume supplémentaires pour déverrouiller la section “Je n’aime pas”

Plateformes

PS4 (joué), PC, Xbox One, Google Stadia

Date de sortie

20 mars 2020

Joué

Terminé en environ douze heures sur Hurt Me Plenty. Immédiatement commencé un nouveau jeu Ultra-Violence et j’apprécie énormément.

Cela sonne bien, non? C’est vrai, mais ces épanouissements et ajouts ne viennent pas sans complications, et parfois, le combat de Doom Eternal semble presque trop occupé. La boucle principale qui a conduit Doom en 2016 vers le succès est parfois perdue dans tous les temps de recharge, les sous-armes et les “Blood Punches” suralimentés. La sauce spéciale suinte tellement sur le hamburger que vous perdez parfois la saveur du bœuf. Je m’attends à un certain désaccord sur ce point, mais bien que je n’aie jamais regretté les ajouts de Doom Eternal, je mentirais si je disais que je ne perdais pas occasionnellement la trace du moment où mes grenades à glace étaient éteintes.

Ce problème est résolu dans les moments où Doom Eternal demande le plus au joueur. Dans les rencontres de choix, vous épuiserez tous vos tirets et vos doubles sauts, lancez une grenade sur les ennemis de Flame Belch pour des éclats d’armure et attrapez le visage d’un ennemi avec l’attachement de crochet de viande de votre super fusil de chasse. Si vous jouez sur la difficulté par défaut, ces moments de performances intenses ne sont pas aussi courants qu’ils devraient l’être. Doom Eternal prend du temps avant de diversifier la réserve ennemie; l’ouverture du jeu est particulièrement apprivoisée. Je me suis retrouvé à vouloir les moments où je pouvais déverrouiller Slayer Gates, qui sont des défis cachés mettant en vedette des groupements de monstres diaboliques avec des ennemis de boss soigneusement mélangés pour faire bonne mesure. Si vous êtes un amateur de Doom, il est préférable de résoudre le problème tout de suite si vous voulez tirer le meilleur parti du combat. Doom fonctionne mieux quand c’est méchant. Il brille le plus dans les moments qu’il suit sur les traces de WAD comme The Plutonia Experiment, ou même le récent Sigil de John Romero.

Tout cela exprimé dans un seul ennemi nouveau dans Doom Eternal: le Maraudeur. Les maraudeurs sont l’ennemi le plus «moderne» du jeu, au point qu’ils pourraient être chez eux dans un jeu d’action comme Sekiro: Shadows Die Twice. Les maraudeurs représentent un défi unique. Rapprochez-vous trop et ils vous exploseront instantanément avec leur fusil de chasse. Déplacez-vous trop loin et ils vous coupent des ondes d’énergie avec leur hache massive. Quand ils veulent être très ennuyeux, les Maraudeurs peuvent invoquer un esprit de loup pour chasser le joueur. Leur conception va à l’encontre de la norme. Les défis maudits concernent généralement le joueur qui doit être agressif, mais les maraudeurs ne peuvent être attaqués que pendant les fenêtres d’opportunité clés, sinon ils bloquent tout avec un puissant bouclier. Les combats en tête-à-tête sont assez occupés. Déposez l’un de ces salauds dans une horde et une rencontre devient vraiment difficile. Seigneur, aidez-vous s’il y a un archi-vil autour qui pourrait également faire revivre les serviteurs tombés. Par rapport aux ennemis plus âgés comme charger les chevaliers de l’enfer et les élémentaires de la douleur qui crachent l’âme, les maraudeurs se sentent trop à l’écoute et sans doute hors de propos. Si Doom Eternal a «trop de notes», alors ces salauds sont une symphonie à part entière. Néanmoins, cela fonctionne ..

Les patrons, en revanche, n’atteignent jamais de telles hauteurs. Cela est particulièrement vrai avec les deux derniers combats de boss. Il y a peu de stratégie impliquée, sauf tirer sur un ennemi légèrement plus gros, et même si cela a du sens pour Doom, les résultats sont ennuyeux. Les vues sont grandioses et il y a beaucoup de morceaux de sang, mais cela ne semble jamais aussi complexe ou gratifiant qu’il le devrait. La difficulté vient des vagues de sbires et des dangers qui limitent où vous pouvez vous déplacer. Au lieu de batailles monumentales avec des titans, ce sont des confrontations confuses et désordonnées avec des ennemis dont vous ne vous souciez pas vraiment. Vous mourrez, bien sûr, mais rarement entre leurs mains. Habituellement, un lutin de rechange ou un étrange prêtre angélique se précipite à travers un angle mort. C’est le combat de Doom Eternal, pour le meilleur et pour le pire. Bruyant, occupé et excessif quelles que soient les conséquences. Soit vous faites la queue, soit vous vous fâchez.

Cela est également évident dans le mode multijoueur du jeu “Battlemode”, un match un contre deux dans lequel un joueur est le Doom Slayer et les deux autres jouent en tant que démons. C’est souvent un défi amusant, mais le fait que Doom Eternal pousse cela en avant en tant qu’option multijoueur principale et pas simplement un mode deathmatch est déroutant. Dans Battlemode, les deux joueurs qui sont des démons font équipe avec des ennemis de l’IA afin que le Doom Slayer puisse effectuer des éliminations de gloire pour gagner de la santé ou une tronçonneuse pour les munitions. Mais le chaos, bien que parfois amusant, a commencé à m’ennuyer après une poignée de matchs. C’est un autre cas où plus ne signifie pas «mieux».

Il existe également un mécanisme d’invasion de Dark Souls – à publier dans un patch post-lancement – qui permettra aux joueurs «d’envahir» la campagne d’histoire de quelqu’un en tant que démon et d’essayer de les supprimer. Cela semble cool sur le papier, et même si je suis sûr que cela pourrait être amusant de temps en temps, je me retrouve également à me gratter la tête. Pour paraphraser mon ami Adam Jensen: personne ne l’a demandé. J’admire les tentatives d’expérimenter avec le format Doom, mais je ne peux susciter aucune excitation pour ce à quoi cette expérimentation a fini par ressembler dans le multijoueur de Doom Eternal. Les modes deathmatch de Doom 2016 ont rencontré la dérision à la sortie, mais parfois tout ce que vous voulez faire est de passer à un mode gratuit pour tous. Les classiques sont classiques pour une raison. Vous pouvez avoir votre Battlemode, Bethesda. Mais j’aimerais aussi l’option de sauter simplement dans l’arène avec des gens et des putains d’armes, tu sais?

L’idée de «mieux» être en quelque sorte meilleur est le coupable derrière les décisions les plus épuisantes de Doom Eternal. . Les choses que j’aime le moins à propos de Doom Eternal sont les enveloppes entourant le combat. À l’extrémité douce du spectre, cela signifie les arbres de mise à niveau excessifs et les modifications d’armes. Parfois, un fusil de chasse devrait être juste un fusil de chasse. Mais dans Doom Eternal, tout est question de mises à niveau. Cela s’est également produit dans Doom en 2016, mais il y en a beaucoup plus ici. Vous obtiendrez des améliorations pour vos armes. Vous obtiendrez des améliorations à votre combinaison de puissance. Vous obtiendrez des améliorations pour vos runes. Vous obtiendrez des améliorations pour vos coups de poing. Il y a des déplacements rapides pour explorer les niveaux et une base à explorer entre les missions. Ces ajouts semblent inutiles et parfois inutiles. Je n’ai jamais été ravi de trouver une mise à niveau cachée dans un endroit secret. J’ai toujours ressenti une corvée lorsque j’ai gagné des points d’amélioration ou trouvé des cellules d’énergie pour déverrouiller l’une des nombreuses portes verrouillées de ma base. C’est une chose que le combat de Doom Eternal propose des options; c’est plus ennuyeux quand tout ce qui l’entoure est aussi très occupé. Pour un jeu sur la merde, il y a beaucoup de navigation dans les menus. Dans le pire des cas, il y a des pop-ups sur la façon de débloquer telle ou telle fonctionnalité et même des messages sur la façon de vaincre les boss. Beaucoup de ces notifications peuvent être désactivées, mais le réseau associé d’objets de collection, de systèmes de progression, de skins déverrouillables et de bonus est plus difficile à ignorer et n’ajoute pas grand-chose à l’expérience.

L’histoire de Doom Eternal est boueuse et mal racontée. Des enjeux qui secouent le monde et des démonstrations brutales de méchancetés se mêlent à une présentation décousue et qui suppose beaucoup plus d’investissement de la part du joueur qu’il n’en existera probablement. Alors que les fans inconditionnels pourraient se contenter de spéculer sur la vraie nature du scientifique cyborg Samuel Hayden et la nature de la cosmologie de Doom, le fait est que ce n’est tout simplement pas intéressant.

Doom Eternal reprend l’histoire de Doom de 2016 – qui comprenait principalement des textes religieux flous et des légendes du quasi-mythique Doom Slayer – et rend tout plus explicite. Cela confirme une théorie des fans. The Doom Slayer n’est pas n’importe qui; il s’avère qu’il est le héros de Doom, Doom 2 et Doom 64. Après ces jeux, il a erré en enfer jusqu’à ce qu’il soit trouvé par les Maykrs et a finalement rejoint un ancien ordre de tueurs de démons appelé Night Sentinels. La société Maykr a fait face à des bouleversements et un mystérieux homme cagoulé l’a imprégné d’une force surnaturelle.

Qu’est-ce que tout cela ajoute à la procédure? C’est difficile à dire. Doom Eternal dégouline d’une gravité de soi non méritée. Il se plie et se tord pour tisser un canon plus grand sans aucun but réel en plus d’ajouter un poids artificiel à l’histoire. Là où MachineGames a réinventé le B.J.Blazkowicz de Wolfenstein en un soldat fatigué du monde et a utilisé son environnement nazi pour mélanger la pulpe et les commentaires sociaux, Doom Eternal demande à être pris au sérieux sans aucune raison réelle d’obliger.

Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger aussi, et Doom Eternal bascule entre les hijinks Heavy Metal lointains et les histoires légendaires sans combiner les deux dans un package cohérent. Il est facile de dire que cela n’a pas d’importance. Après tout, Doom est tout au sujet des temps difficiles. Mais Doom 2016 a prouvé qu’il était possible d’avoir tout le zombie-smashing que vous vouliez tout en tissant quelques idées intéressantes. Le tirage irréfléchi de l’Union Aerospace Corporation pour récolter l’énergie de l’enfer pour alimenter le progrès technologique était teinté de préoccupations réelles concernant le réchauffement climatique, permettant à Doom de développer une satire pointue mais simple de la culture d’entreprise. Des codex de Lore remplis d’anciennes légendes de Doom Slayer ont peint une histoire méta-texuelle sur le cachet culturel de Doom. La franchise pourrait aussi bien être une religion pour certains joueurs. Pourquoi ne pas rendre cela explicite dans la fiction? Ces choses ont fonctionné comme des épices en ajoutant un coup de pied léger mais jamais superficiel à une histoire de tir simple. Le monde des prêtres infernaux, des trahisons anciennes et des ordres de guerriers de Doom Eternal semble finalement creux. Ce n’est pas assez idiot ou conscient de soi pour prendre à la légère. Mais je ne peux pas non plus le prendre au sérieux et je ne laisserai pas le grand rebondissement de l’identité de Doom Slayer me faire croire qu’il se passe plus de choses ici qu’il n’y en a réellement.

Cela dit, la campagne elle-même est remarquablement bien rythmée. Les segments du milieu traînent quelque peu, mais les niveaux et la conception du monde de Doom Eternal augmentent en qualité avec chaque segment qui passe. Doom 2016 a eu un péché flagrant: il était trop long et trop terne. Les couloirs d’acier humides ont finalement cédé la place aux tons bruns de l’enfer et aux rencontres de combat de plus en plus gonflées. Embrasser la tradition pourrait ne pas fonctionner pour le récit de Doom Eternal, mais cela fait des merveilles pour la conception du monde. Il y a des villes en ruine et des batailles remplies de démons à travers des centres commerciaux, des vallées infernales jonchées d’épaves de robots géants et des cadavres de titans vieillissants, une bataille dans l’espace alors que d’énormes canons laser flambent à travers les étoiles, et des incursions dans des dimensions extraterrestres qui se sentent levées du destin. Les niveaux sont plus imaginatifs et variés que ce qui a précédé. Contrairement à Doom 2016, la moitié arrière est en fait bien meilleure que le début. Des pics d’intensité de combat, des canons se brisant à travers d’anciennes cours et des gratte-ciel assiégés par des démons. Doom est une série pleine de niveaux emblématiques. La conception de haut niveau et la création de joueurs ont permis sa longévité, contrairement à d’autres franchises qui ont échoué au fil du temps, comme Turok ou F.E.A.R. . Je suis heureux de dire que de nombreux niveaux de Doom Eternal – bien que loin de rivaliser avec les classiques de la vieille école – continuent de botter le cul. Je ne les oublierai pas de sitôt.

Tout cela est rassemblé par certains des meilleurs designs sonores que j’ai entendu dans un jeu. Les fusils de chasse explosent avec un gros morceau, les crânes se fendent avec des tranches visqueuses. Les armes à énergie tournent et grondent avec une puissance terrifiante, et les démons hurlent avec des rugissements féroces. Les armes dans Doom Eternal n’ont pas toujours le sens de l’impact auquel vous pourriez vous attendre, mais elles semblent certainement aussi puissantes qu’elles le devraient. Sous tout cela se trouve une bande originale brillante du compositeur Mick Gordon. Les moments faibles pulsent avec une basse mal à l’aise et les batailles explosent avec un martèlement intense de la guitare. J’apprécie le combat de Doom Eternal et je me suis souvent retrouvé captivé par ses perspectives, mais s’il y a une chose singulière pour laquelle elle doit être reconnue, c’est la qualité même du paysage sonore.

La philosophie de Doom Eternal est simple: rendre l’expérience la plus intense possible. Cela fonctionne surtout. Le combat, bien qu’occasionnellement occupé, est sûr de satisfaire même les plus voraces des tireurs-mavens. Le déchirement et la déchirure sont aussi bons que jamais. Il y a quelques points de friction – une histoire fragile qui est difficile à aborder, les quelques moments où le style l’emporte sur la substance, un petit problème ici et là – mais on ne peut nier que les sommets sont parmi les plus élevés que vous puissiez vivre dans un jeu de tir à la première personne . Augmentez la difficulté, jetez vos coudes et embrassez le chaos. Des plus purs et durs aux tueurs de démons au visage frais, il y en a pour tous les goûts. Sang, tripes, musique, chaos. Vous pourriez avoir le nez ensanglanté occasionnel ou interrompu par un pop-up de tutoriel indésirable, mais il n’y a rien d’autre comme ça.

.