DOOM Eternal: les speedrunners utilisent un niveau secret pour sauter presque tout le jeu

21/04/2020 20:31

Vous ne savez jamais ce que vous allez trouver dans un speedrun. Dans le cas de DOOM Eternal, les joueurs qui recherchent le moyen le plus rapide de le terminer ont trouvé un niveau secret exclusif aux développeurs qui leur permet d’atteindre le BFG et terminer la mission Noyau de Mars beaucoup plus rapide.

Comme l’explique l’analyste du speedrun, Karl Jobst, Les joueurs sautent une grande partie des niveaux en sortant d’eux, ce qui leur permet de se déplacer à des vitesses extrêmement rapides et de sauter extrêmement haut.

Quitter les niveaux signifie que vous allez voir beaucoup de choses étranges qui sont normalement cachées sous le code du jeu. Dans le cas de DOOM Eternal, Cela comprend une salle secrète conçue pour les développeurs de titres et leur permettant de passer d’une mission à l’autre. Évidemment, c’est un outil très utile lorsque vous testez le jeu, mais il donne également aux speedrunners une chance un moyen rapide et facile de le terminer aussi vite que possible.

Le speedrunner Xamide, détenant actuellement le record du monde, il a utilisé cette astuce pour se positionner comme le champion et a même eu l’occasion de démontrer comment cela fonctionne pendant le mini marathon de Jeux terminés rapidement.

Profiter de ce dont nous parlons DOOM Eternal, Nous avons découvert hier que le compositeur du jeu, Mick Gordon, pourrait ne plus jamais travailler sur la franchise. Voulez-vous savoir pourquoi? Suivez ensuite ce lien. D’autre part, Bethesda récemment organisé un concours et comme prix, ils donnent ce contrôle impressionnant de Xbox One inspiré par DOOM.

Via: Kotaku

Le film Scooby-Doo sortira numériquement

